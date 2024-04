Blue Mountain obtient la conformité SOC 2, démontrant ainsi son engagement en faveur de la sécurité des données et de la fiabilité

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, le leader des logiciels EAM (Enterprise Asset Management, gestion des actifs d’entreprise) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (« BPF ») dédiés aux sciences de la vie, est fier d’annoncer avoir obtenu la certification de conformité SOC 2 Type 2 pour sa plateforme cloud RAM 4, mondialement reconnue, soulignant ainsi son engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’intégrité et de confidentialité des données.



La certification de conformité SOC 2 Type 2 (Service Organization Control 2) est reconnue mondialement comme une référence pour démontrer l’engagement d’une organisation à protéger les informations sensibles et à assurer la confidentialité et la sécurité des données de ses clients. Cette réalisation réaffirme l’engagement inébranlable de Blue Mountain à fournir à ses clients une plateforme sécurisée et fiable, tout en adhérant aux meilleures pratiques de l’industrie.

« Chez Blue Mountain, notre équipe est fière d’avoir obtenu la certification SOC 2. Nos clients opèrent dans un secteur qui est soumis aux normes les plus strictes par la FDA, la MHRA, l’EMEA, la TGA et d’autres instances de réglementation. Fournisseur d’une solution essentielle auprès de milliers de marques qui produisent les médicaments et les dispositifs au bénéfice de la population, notre sécurité et notre fiabilité sont pour nous des enjeux de taille. En plus d’offrir la seule solution EAM entièrement validée, nous avons conscience l’importance que revêtent la confiance et la conformité. Nous considérons qu’il est de notre devoir de nous associer à nos clients pour faire en sorte que, lorsqu’ils sont audités par des organismes de réglementation tels que la FDA ou par leurs clients, le processus se déroule de manière transparente et sans crainte », a déclaré Jonathan White, directeur de la technologie chez Blue Mountain.

« Dans un monde numérique, les risques auxquels nous faisons face sont différents. Nos clients sont extrêmement compétents dans le domaine des sciences de la vie. Ils fabriquent certains des médicaments les plus importants au monde. Ils ont déjà suffisamment à faire. En tant que partenaire SaaS, il est de notre responsabilité de développer et de mettre à jour des logiciels sécurisés, stables et qui font exactement ce qu’ils promettent. C’est ce qui nous passionne chez Blue Mountain. Notre certification SOC 2 est une nouvelle preuve de notre engagement et de notre leadership dans le secteur des sciences de la vie », a déclaré David Rode, PDG de Blue Mountain.

Le processus de certification implique une évaluation rigoureuse des contrôles et procédures d’une organisation en matière de sécurité, de disponibilité, d’intégrité du traitement, de confidentialité et de protection des données des clients. En passant évaluation complète avec succès, Blue Mountain a démontré sa capacité à atténuer efficacement les risques et à protéger les intérêts de ses clients.

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain® occupe une position unique dans ce secteur reposant sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain offre une solution complète et intégrée, aidant ainsi des milliers d’entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de thérapie cellulaire et génique, d’appareils médicaux et de fabrication à façon. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Blue Mountain est soutenu par Accel-KKR et a son siège à State College, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coolblue.com.

Contact auprès des médias :

Jessica Brown

Responsable mondiale du marketing

Blue Mountain

(814) 325-7355

www.coolblue.com