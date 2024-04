Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

11.4.2024 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Vaisala julkaisee vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen alustavan liikevaihdon ja toistaa vuotta 2024 koskevan taloudellisen ohjeistuksensa

Vaisalan alustava tammi–maaliskuun 2024 liikevaihto oli 112 (132) miljoonaa euroa.

Aikaisemmin arvioidun mukaisesti markkina-aktiviteetti jatkui ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden toisen puoliskon tasolla. Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto yhdessä vaikuttivat Vaisalan liikevaihtoon alentavasti ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon laskun seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen (EBIT) ennakoidaan jäävän merkittävästi vertailukaudesta.

Ensimmäisen neljänneksen heikkoudesta huolimatta Vaisala toistaa 14.2.2024 antamansa vuotta 2024 koskevan taloudellisen ohjeistuksensa. Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2024 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen perjantaina 3.5.2024.

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi