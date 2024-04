Continental Tire Canada dévoile la famille de pneus UltimateContact en exclusivité chez Canadian Tire

Continental Tire Canada est heureuse de dévoiler la gamme de pneus UltimateContact, une offre exclusive chez Canadian Tire. Cette gamme de pneus allie une technologie de pointe à une performance supérieure adaptée aux conducteurs canadiens. Elle est conçue pour la sécurité et la performance et comprend la compatibilité avec les véhicules électriques.

MISSISSAUGA, Ontario, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental Tire Canada, un chef de file mondial en matière d'innovation dans le domaine des pneus, est fière de présenter la gamme de pneus UltimateContact, une fusion révolutionnaire de technologie de pointe et de performance supérieure. Cette gamme exceptionnelle, qui comprend les pneus UltimateContact et UltimateContactWinter, disponibles exclusivement chez Canadian Tire, répond aux divers besoins des conducteurs canadiens avec l'engagement renommé de Continental en matière de performance et de sécurité.

"Chez Continental Tire Canada, nous sommes fiers de présenter notre récente innovation : le pneu UltimateContact. Axés sur la sécurité et la performance, ces pneus incarnent notre engagement envers l'excellence. Exclusivement disponibles chez Canadian Tire, ils représentent les plus récentes avancées en matière de technologie des pneus. Joignez-vous à nous alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus sécuritaire et plus agréable sur les routes canadiennes grâce à l'ultime sécurité, l'ultime performance, UltimateContact". A déclaré Michael McDermott, directeur des comptes clés pour Continental Tire.

Le pneu UltimateContact est doté de la technologie Eco Plus de Continental. Il présente une faible résistance au roulement pour une meilleure consommation de carburant, une longévité accrue pour une durée de vie prolongée de la bande de roulement, et notamment, le pneu est reconnu pour sa meilleure performance de freinage sur sol mouillé de sa catégorie, ce qui garantit une sécurité optimale sur sol mouillé. Le pneu est équipé d'indicateurs de performance visuels qui alertent les conducteurs lorsque le pneu ne fonctionne plus de manière optimale sur sol sec, mouillé ou enneigé (DWS). En complément, le système de vérification du parallélisme signale aux conducteurs qu'il est temps de vérifier le parallélisme de leur véhicule.

Le pneu UltimateContactWinter est conçu avec le composé de bande de roulement de technologie polaire plus, qui garantit la souplesse par grand froid - une amélioration significative par rapport aux composés toutes saisons. L'additif +Silane améliore l'adhérence dans des conditions glissantes comme les routes mouillées, enneigées et même couvertes de glace. Le pneu détient fièrement la certification du symbole "Montagne et Flocon", indiquant son utilisation dans des conditions hivernales sévères, ce qui assure une tranquillité d'esprit et une sécurité ultime.

Les pneus UltimateContact et UltimateContactWinter portent fièrement le logo EV-compatible sur le flanc, soulignant leur compatibilité avec les véhicules électriques. Cette caractéristique s'aligne sur l'évolution du paysage automobile et présente de nombreux avantages. Les conducteurs peuvent bénéficier d'une meilleure durée de vie de la bande de roulement pour les véhicules électriques, ce qui garantit une performance plus durable sur la route. En outre, les deux pneus privilégient une faible résistance au roulement et un bruit minimal, ce qui contribue à une expérience de conduite plus douce et plus respectueuse de l'environnement. La conception de ces pneus compatibles avec les véhicules électriques souligne l'engagement de Continental Tire à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs des conducteurs de véhicules électriques.

"Le partenariat solide entre Canadian Tire et Continental Tire Canada alimente l'innovation et permet d'offrir des produits de haute qualité qui répondent aux divers besoins de nos clients partout au pays, peu importe la saison, et nous aide à réaliser l'objectif de notre marque : Nous sommes ici pour améliorer la vie au Canada", a déclaré Tony Laguardia, vice-président, marchandisage automobile, Canadian Tire.

"Chez Continental, nous apprécions notre partenariat avec Canadian Tire. Cette collaboration nous offre une excellente occasion de présenter les dernières innovations en matière de pneus. Grâce à l'engagement ferme de Canadian Tire envers les consommateurs canadiens, Continental peut offrir des produits de qualité supérieure à l'échelle nationale", ajoute Michael McDermott.

La famille de pneus UltimateContact devrait faire son apparition dans les magasins Canadian Tire à l'échelle nationale, en commençant par l'UltimateContact en avril et l'UltimateContactWinter en septembre 2024. Ces pneus offrent aux conducteurs une combinaison inégalée de technologie avancée et de performance pour la conduite en toutes saisons et en hiver.

Continental développe des technologies et des services d'avant-garde pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 2023, Continental a généré un chiffre d'affaires préliminaire de 41,4 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

Les solutions de pneumatiques du groupe Tires rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneus pour voitures, camions, bus, deux roues et des pneus spéciaux, ainsi que des solutions et des services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneus. Continental fournit des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2023, le secteur du groupe Tires a généré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. La division pneus de Continental emploie plus de 56 000 personnes dans le monde et dispose de 20 sites de production et de 16 sites de développement.

