NetBet Casino slår sig sammen med Nolimit City

COPENHAGEN, Denmark, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark er glade for at kunne annoncere sit nye partnerskab med Nolimit City, en fremtrædende online softwareudbyder i iGaming-branchen. Det taktiske samarbejde har til formål at forbedre spiloplevelsen for danske spillere ved at introducere en række fængslende spil til NetBet Danmarks udvalg.



Nolimit City er en fremtrædende online casinoudbyder, der har vundet adskillige priser i den senere tid, herunder prisen som årets innovatør ved iGaming IDOL Awards i 2021. Dette nye partnerskab er en fremragende mulighed for at fremvise deres bedste spil til danske spillere.

Som en del af NetBet Danmarks partnerskab med Nolimit City vil spil som Mental, San Quentin og Fire in the Hole blive tilgængelige. Hvert af disse spil viser udbyderens engagement i at levere en unik og fornøjelig spiloplevelse.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Selvom NetBets mission er at give sine spillere så meget sjov som muligt, er vores ansvar for at sikre, at vores spillere praktiserer ansvarligt spil, lige så vigtigt for vores virksomhed. Nolimit City prioriterer disse missioner på samme måde, hvilket gør dem til en ideel partner til at hjælpe os med at udvide vores rækkevidde i Danmark."

Spillere hos NetBet kan nu udforske de spændende nye titler fra Nolimit City ved at besøge NetBet Danmarks officielle hjemmeside.

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information bedes du besøge: www.netbet.com/dk