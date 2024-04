NANTERRE (FRANCE)

15 AVRIL 2024

FORVIA PROGRESSE DANS L’EXÉCUTION DE SON DEUXIÈME PROGRAMME DE CESSION D’ACTIFS DE 1 MILLIARD D’EUROS AVEC LA SIGNATURE D’UN ACCORD POUR VENDRE HUG ENGINEERING

À la suite de l’annonce faite par FORVIA HELLA le 2 avril, concernant la finalisation de la vente de sa participation de 50 % dans BHTC à AUO Corporation, représentant 205 millions d’euros de produits de trésorerie, FORVIA progresse aujourd’hui dans l’exécution de son deuxième programme de cession d’actifs de 1 milliard d’euros avec l’annonce d’un accord pour transférer sa filiale détenue à 100 %, Hug Engineering, au groupe belge OGEPAR pour une valeur d’entreprise d’environ 55 millions d’euros. Hug Engineering est un acteur majeur des systèmes de dépollution pour les moteurs à forte puissance, qui fait actuellement partie de l’activité Clean Mobility de FORVIA.

Les produits de trésorerie cumulés de la clôture de la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC avec ceux de la transaction nouvellement signée, dont la clôture est prévue d’ici la fin juin 2024, devraient représenter un montant total d’environ 250 millions d’euros, soit environ 25 % du deuxième programme de cession annoncé par FORVIA en octobre 2023, destiné à accélérer le désendettement du Groupe.

Pour rappel, en moins de deux ans, entre l’acquisition d’HELLA en février 2022 et fin 2023, FORVIA avait déjà réduit significativement sa dette financière nette de 1,4 milliard d’euros et son ratio dette nette/EBITDA ajusté de 100 points de base (de 3,1x à fin juin 2022 à 2,1x à fin décembre 2023).

L’annonce d’aujourd’hui contribuera à réduire les frais financiers du Groupe et à accélérer le désendettement, tout en renforçant et en simplifiant davantage le portefeuille du Groupe.

Le deuxième programme de cession contribuera à améliorer le ratio dette nette/EBITDA ajusté du Groupe au-delà de l’objectif de « moins de 1,5x au 31 décembre 2025 », qui faisait partie du plan POWER25 présenté lors du Capital Markets Day en novembre 2022.

À propos de FORVIA, dont la mission est : « We pioneer technology for mobility expériences that matter to people ».

7e fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,25 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

