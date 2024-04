Lleida.net signe un contrat d'une valeur estimée à 600 000 euros par an avec la société Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C.

Madrid, 16 avril. L'entreprise espagnole cotée en bourse Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) a signé un nouveau contrat avec la société Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C., qui permettra à l'entreprise technologique de facturer 600 000 euros par an, selon les estimations de l'entreprise.

Conformément à l'accord contractuel, l'entreprise espagnole fournira le service eKYC Lleida.net à la société péruvienne de divertissement en ligne S.A.C.

L'eKYC permettra à Peruana de Entretenimiento en Línea S.A.C. de transformer la façon dont elle enregistre ses nouveaux clients, en permettant une identification à distance via des appareils mobiles ou des ordinateurs. Cette méthode rationalise le processus et minimise la bureaucratie traditionnellement associée à la connaissance du client, sans compromettre la sécurité ou l'authenticité.

Sisco Sapena, le principal représentant de l'entreprise, a souligné que "ce nouveau contrat, qui rapportera plus d'un demi-million d'euros par an, marque une nouvelle étape dans notre redressement et réaffirme notre position de leader dans le secteur. Nous revenons en force, en renforçant notre portefeuille et en revalidant notre engagement."

Le service eKYC onboarding de Lleida.net identifie les clients en moins de 60 secondes, réduit la fraude à l'identité de 82 % dans les environnements en ligne et hors ligne et est utilisé par 46 % de la population effectuant des transactions en ligne.

La société espagnole a accumulé un total de 309 brevets dans plus de 60 pays pour ses innovations dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification et des contrats.

Son approche de la croissance repose sur une solide politique de développement en matière de propriété intellectuelle et de R&D, ainsi que sur un renforcement de sa politique d'internationalisation.

L'entreprise, fondée en 1995, a été cotée pour la première fois sur BME Growth en 2015 à la bourse de Madrid.

Elle a ensuite été cotée sur Euronext Growth Paris en 2018 et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses actions sont également négociées sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.





