NetBet Casino slår sig sammen med Play'n Go

COPENHAGEN, Denmark, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har indgået en aftale med den førende online softwareudbyder Play'n Go. Aftalen betyder, at deres udvalg af spil, som er tilgængelige for danske spillere, udvides med flere Play'n Go-spil.



Play'n Go er blevet en af grundpillerne i onlinespilbranchen siden deres grundlæggelse i 2005. Senest har virksomheden vundet et hattrick af priser ved 5Star iGaming Media Starlet Awards med de prestigefyldte titler som årets spilleautomatudbyder, årets mobiludbyder og årets spil.

NetBet Danmarks spillere kan nu opleve spændingen fra et bredt udvalg af Play'n Go spilleautomater, med flagskibstitler som Book of Dead, Legacy of Dead og Reactoonz - hver især skabt til at give masser af underholdning.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Hos NetBet forstår vi spillemaskinernes store tiltrækningskraft - de giver spillerne en unik oplevelse, samtidig med at de er nemme at spille. Play'n Go har skabt et stort udvalg af fremragende spilleautomater, og det gør dem til en ideel partner, når vi ønsker at udvide det udvalg af underholdning, vi kan tilbyde på vores hjemmeside."

Danske spillere, der ønsker at udforske disse spil og mere, kan besøge NetBet Danmarks hjemmeside og opleve de nye Play'n Go-spil for sig selv.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.