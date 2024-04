Forløb af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:

Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning. Årsrapporten 2023 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen. Årets resultat på 26,042 mDKK for FirstFarms A/S blev overført til næste år. Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2024. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2023.

6. Forslag fra bestyrelsen:



6.a Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen udvides fra 6 til 7 medlemmer

6.b.1 Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital

6.b.2 Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede konvertible obligationer

6.c Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.

6.d Generalforsamlingen vedtog, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Jens Bolding Jensen, Karina Boldsen, Bendt Wedell og Claus Ewers til selskabets bestyrelse. Lise Kaae blev valgt som nyt medlem til selskabets bestyrelse. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand og Asbjørn Børsting som næstformand.

