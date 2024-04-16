CARBIOS公司在2024年香港国际创科展（InnoEX）之际荣获“非常法国、非凡创新”（So French So Innovative）奖，该奖项旨在表彰法国在亚太地区的卓越创新贡献

克莱蒙费朗（法国），2024年4月16日，星期二（欧洲中部时间18点30分）。 CARBIOS 公司（巴黎泛欧交易所：ALCRB）在2024年香港国际创科展之际（于4月13日-16日在香港举行）荣获了由法国商务投资署、法国对外贸易顾问委员会（CCEF）香港委员会、法国科技社区网络La French Tech及其合作伙伴组织的“非常法国、非凡创新”（So French So Innovative）奖项一等奖。CARBIOS公司是生物技术开发与工业化的先驱，致力于重塑塑料和纺织品的生命周期。 该奖项旨在表彰法国创新，以促进和支持法国科技社区网络La French Tech在亚太地区的影响力。颁奖典礼今天在法国馆举行，香港政府官员及法国驻香港总领事Christile Drulhe女士出席了颁奖典礼。

CARBIOS公司总经理Emmanuel Ladent：“亚太地区是我们PET生物回收解决方案的关键市场，‘非常法国、非凡创新’奖是对CARBIOS团队在该地区商业拓展和商业部署努力的认可。CARBIOS的技术引起了该地区企业的广泛兴趣，激发了颇具意义的讨论和有很前景的商业模式探索，这有望为当前和未来的合作伙伴实现可持续发展与国际化运营提供有力支持。”

法国商务投资促进署中国大陆及香港地区负责人Pascal Gondrand先生：“CARBIOS公司的PET生物回收解决方案的创新能力和积极影响力给评审团成员留下了深刻印象，他们也因此从近30家参赛公司中脱颖而出。”

CARBIOS公司加强其全球影响力，以促进国际市场拓展

在充满活力的PET全球市场中，再生PET所占的份额将越来越大，CARBIOS公司的目标是在2035年成为再生PET领域的全球领先企业。CARBIOS不断扩大其国际影响力，以促进全球商业部署。 在主要的PET市场，我们的团队致力于寻找商机并建立PET生物回收技术方面的商业合作伙伴关系，第一批商业协议预计将于2024年签署。截至目前，CARBIOS公司的商业部署分布在3个重点区域：欧洲、北美（包括加拿大）和亚洲（中国、日本、韩国、新加坡、台湾地区，以及不久后的印度市场）。

CARBIOS公司生物回收首席商务业务官Stéphane FERREIRA：“由于全球约80%的PET产量主要集中在中国，亚洲自然成为了CARBIOS公司的主要市场，我们认识到在该地区建立强大影响力的重要性。CARBIOS的当地专家团队致力于公司在亚洲的全面商业部署和可持续解决方案的实施，在他们的支持下，CARBIOS将紧紧抓住亚洲市场的重要发展机遇。”

PET的生物回收技术

CARBIOS公司积极推广酶法解聚PET革新技术。PET是世界上使用量第二大的塑料。CARBIOS的技术引起了许多行业的强烈关注，PET生产商和化工企业理所当然地成为该技术的潜在客户，该技术能够利用可以替代石油基单体的原材料实现PET的真正循环再生，工艺上能与现有聚合工厂完全兼容。 通过评估所有可能的PET原材料来源，包括复杂的塑料包装和纺织废料，CARBIOS公司自然而然地也关注到废物回收利用企业，并希望为这些公司提供新的盈利渠道，以处理迄今为止极少回收或回收价值不高的废物材料。 CARBIOS公司也将为未来的被授权机构提供原材料本地采购的渠道支持。

CARBIOS公司的技术还为品牌提供了可持续发展的解决方案，以符合日益严格的监管要求，并帮助品牌实现他们雄心勃勃的可持续发展目标，即在产品和包装中使用再生PET。CARBIOS获得了来自化妆品、食品和服装行业知名品牌的支持，这些企业都致力于提高其产品的可回收性和循环性。CARBIOS还发起了一个可持续包装联盟，该联盟由CARBIOS与欧莱雅公司共同创建，随后加入该联盟的还有雀巢饮用水公司、百事可乐公司和三得利饮料与食品欧洲公司。On（昂跑）、Patagonia（巴塔哥尼亚）、PUMA（彪马）、PVH Corp公司和Salomon（萨洛蒙）也正在与CARBIOS合作创建类似的可持续纺织联盟。

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关于CARBIOS

CARBIOS 是一家生物技术公司，致力于开发生物解决方案并将其产业化，以重塑塑料和纺织品的生命周期。受大自然的启发，Carbios 开发了基于酶的塑料分解工艺，旨在避免塑料和纺织品污染，加速向循环经济过渡。其两项颠覆性技术，分别用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的生物回收和聚乳酸（PLA）的生物降解，目前已达到工业和商业规模。其生物循环示范工厂已于 2021 年投入运营，与 Indorama Ventures 合作的全球首家生物循环工厂也在建设中。Carbios 获得了科学界的认可，论文发表于全球顶尖科学杂志《自然》杂志的封面，并得到了化妆品、食品饮料和服装行业知名品牌的支持，以提高其产品的可回收性和循环性。雀巢饮用水、百事可乐和欧洲三得利都是Carbios和欧莱雅成立的包装联盟的成员。此外，On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和 Salomon 与 Carbios 合作成立了纺织品联盟。

Carbios 是一家由 Truffle Capital 于 2011 年创立的生物技术公司，符合 PEA-PME 的资格，这是一个允许法国居民投资中小企业并获得所得税减免的政府计划

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