CARBIOS公司在2024年香港國際創科展（InnoEX）之際榮獲“非常法國、非凡創新”（So French So Innovative）獎，該獎項旨在表彰法國在亞太地區的卓越創新貢獻

克萊蒙費朗（法國），2024年4月16日，星期二（歐洲中部時間18點30分）。CARBIOS公司（巴黎泛歐交易所：ALCRB）在2024年香港國際創科展之際（於4月13日-16日在香港舉行）榮獲了由法國商務投資署、法國對外貿易顧問委員會（CCEF）香港委員會、法國科技社區網絡La French Tech及其合作夥伴組織的「非常法國、非凡創新」（So French So Innovative）獎項一等獎。CARBIOS公司是生物技術開發與工業化的先驅，致力於重塑塑料和紡織品的生命週期。該獎項旨在表彰法國創新，以促進和支持法國科技社區網絡La French Tech在亞太地區的影響力。頒獎典禮今天在法國館舉行，香港政府官員及法國駐香港總領事Christile Drulhe女士出席了頒獎典禮。

CARBIOS公司總經理Emmanuel Ladent：“亞太地區是我們PET生物回收解決方案的關鍵市場，‘非常法國、非凡創新’獎是對CARBIOS團隊在該地區商業拓展和商業部署努力的認可。CARBIOS的技術引起了該地區企業的廣泛興趣，激發了頗具意義的討論和有很前景的商業模式探索，這有望為當前和未來的合作夥伴實現可持續發展與國際化運營提供有力支持。”

法國商務投資促進署中國大陸及香港地區負責人Pascal Gondrand先生：“CARBIOS公司的PET生物回收解決方案的創新能力和積極影響力給評審團成員留下了深刻印象，他們也因此從近30家參賽公司中脫穎而出。”

CARBIOS公司加強其全球影響力，以促進國際市場拓展

在充滿活力的PET全球市場中，再生PET所佔的份額將越來越大，CARBIOS公司的目標是在2035年成為再生PET領域的全球領先企業。CARBIOS不斷擴大其國際影響力，以促進全球商業部署。在主要的PET市場，我們的團隊致力於尋找商機並建立PET生物回收技術方面的商業合作夥伴關係，第一批商業協議預計將於2024年簽署。截至目前，CARBIOS公司的商業部署分佈在3個重點區域：歐洲、北美（包括加拿大）和亞洲（中國、日本、韓國、新加坡、臺灣地區，以及不久後的印度市場）。

CARBIOS司生物回收首席商務業務官Stéphane FERREIRA：“由於全球約80%的PET產量主要集中在中國，亞洲自然成為了CARBIOS公司的主要市場，我們認識到在該地區建立強大影響力的重要性。CARBIOS的當地專家團隊致力於公司在亞洲的全面商業部署和可持續解決方案的實施，在他們的支持下，CARBIOS將緊緊抓住亞洲市場的重要發展機遇。”

PET的生物回收技術

CARBIOS公司積極推廣酵素法解聚PET革新技術。PET是世界上使用量第二大的塑料。CARBIOS的技術引起了許多行業的強烈關注，PET生產商和化工企業理所當然地成為該技術的潛在客戶，該技術能夠利用可以替代石油基單體的原材料實現PET的真正循環再生，工藝上能與現有聚合工廠完全兼容。通過評估所有可能的PET原材料來源，包括複雜的塑料包裝和紡織廢料，CARBIOS公司自然而然地也關注到廢物回收利用企業，並希望為這些公司提供新的盈利渠道，以處理迄今為止極少回收或回收價值不高的廢物材料。CARBIOS公司也將為未來的被授權機構提供原材料本地採購的渠道支持。

CARBIOS公司的技術還為品牌提供了可持續發展的解決方案，以符合日益嚴格的監管要求，並幫助品牌實現他們雄心勃勃的可持續發展目標，即在產品和包裝中使用再生PET。CARBIOS獲得了來自化妝品、食品和服裝行業知名品牌的支持，這些企業都致力於提高其產品的可回收性和循環性。CARBIOS還發起了一個可持續包裝聯盟，該聯盟由CARBIOS與歐萊雅公司共同創建，隨後加入該聯盟的還有雀巢飲用水公司、百事可樂公司和三得利飲料與食品歐洲公司。On（昂跑）、Patagonia（巴塔哥尼亞）、PUMA（彪馬）、PVH Corp公司和Salomon（薩洛蒙）也正在與CARBIOS合作創建類似的可持續紡織聯盟。

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关于CARBIOS

CARBIOS 是一家生物技术公司，致力于开发生物解决方案并将其产业化，以重塑塑料和纺织品的生命周期。受大自然的启发，Carbios 开发了基于酶的塑料分解工艺，旨在避免塑料和纺织品污染，加速向循环经济过渡。其两项颠覆性技术，分别用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的生物回收和聚乳酸（PLA）的生物降解，目前已达到工业和商业规模。其生物循环示范工厂已于 2021 年投入运营，与 Indorama Ventures 合作的全球首家生物循环工厂也在建设中。Carbios 获得了科学界的认可，论文发表于全球顶尖科学杂志《自然》杂志的封面，并得到了化妆品、食品饮料和服装行业知名品牌的支持，以提高其产品的可回收性和循环性。雀巢饮用水、百事可乐和欧洲三得利都是Carbios和欧莱雅成立的包装联盟的成员。此外，On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和 Salomon 与 Carbios 合作成立了纺织品联盟。

Carbios 是一家由 Truffle Capital 于 2011 年创立的生物技术公司，符合 PEA-PME 的资格，这是一个允许法国居民投资中小企业并获得所得税减免的政府计划。

请访问 www.carbios.com，了解更多有关循环塑料和纺织品生物技术的信息。有关新闻和图片，请访问我们的新闻室: www.carbios.com/newsroom.

CARBIOS 股份信息：

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

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译文仅供參考。本新聞稿的中法文版本如有歧義，概以法文版本為準。

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