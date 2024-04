PRFoods grupi auditikomitee ja juhtkonna muudatused

PRFoods AS nõukogu kinnitas uued auditikomitee liikmed. PRFoods AS auditikomitee jätkab kolmeliikmelisena: nõukogu liige Aavo Kokk (esimees), Margus Olesk ja Markus Mustakallio.

Lõpule on viidud ka Indrek Kasela tagasi astumine PRFoods AS'i juhi kohalt ja tütarühingute Saaremere Kala AS ja Saare Kala Tootmine AS juhatustest. PRFoods AS juhatus jätkab kaheliikmelisena - Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Saaremere Kala AS ainsaks juhatuse liikmeks valiti Timo Pärn, kes jätkab ka Saare Kala Tootmine OÜ juhina.

Kristjan Kotkas