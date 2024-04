Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels 2023

Charenton-le-Pont, le 17 avril 2024



Résultats annuels 2023

Progression de l’EBITDA1 et du résultat opérationnel courant en 2023, malgré le ralentissement du marché des spiritueux notamment en France.

Plein effet positif issu des restructurations passées.

EBITDA1 de 13,3 M€ en 2023, en hausse de 12,8 % par rapport à 11,8 M€ en 2022

Résultat net part du Groupe de 8,7 M€ en 2023 comparé à une perte nette de (0,9) M€ en 2022

NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels 2023, arrêtés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 16 avril 2024. Toutes les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Notre Groupe a dû relever de nombreux défis en 2023 et je suis fier du travail accompli par nos équipes dans ce contexte exigeant.

Dans une année rythmée par la très forte inflation amorcée en 2022 et par la baisse persistante des marchés, nous avons su mettre en place des revalorisations tarifaires visant à couvrir la hausse du coût des intrants, tout en préservant les parts de marché de nos marques Stratégiques Internationales et Stars Locales.

Nous avons également réussi à développer nos offres de distribution de Marques d’Agence ainsi que nos offres de Services Industriels, ce qui a permis une meilleure absorption des coûts de structure de nos filiales.

Pour la première année de notre plan de développement à moyen terme “Investir pour une Croissance Durable”, nous avons concentré nos investissements sur la productivité et durabilité de nos outils industriels et sur la visibilité de nos marques.

Enfin, les importantes initiatives de restructuration lancées en 2022 ont porté leurs fruits en année pleine dès 2023, contribuant largement à l’amélioration de la rentabilité du Groupe.

Dans un contexte de normalisation des marchés en 2024 après l’épisode d’inflation, nous devrons redoubler d’efforts pour protéger nos positions et nos parts de marché ainsi que nos marges, en nous appuyant sur notre engagement fondamental d’offrir à nos consommateurs des produits de qualité aux meilleurs prix ».

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2023

(en millions d'euros sauf BPA) 2022 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d’affaires net (hors droits) 181,4 194,2 + 12,8 Marge brute 70,9 70,7 -0,2 Taux de marge brute 39,1% 36,4% EBITDA 11,8 13,3 +1,5 Taux de marge d’EBITDA 6,5 % 6,9 % Résultat opérationnel courant 7,1 8,1 +1 ,0 Résultat net part du Groupe (0,9) 8,7 +9,6 dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies (0,9) 8,7 +9,6 dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - - Résultat net par action, part du Groupe (BPA,€) -0,01 0,08 +0,09 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) -0,01 0,08 +0,09

En 2023, l’activité du groupe a généré des ventes de 194,2 M€ en hausse de 7,2% par rapport à l’année précédente, hors effet change. L’année 2023 a été marquée par la progression du chiffre d’affaires sur les deux clusters, en particulier sur le cluster international.

La marge brute est quasi-stable à 70,7 M€, et le taux de marge brute s’élève à 36,4% à fin 2023 contre 39,1% pour l’exercice 2022. Cette baisse de 2,7 points reflète la poursuite des hausses significatives des prix des matières et de l’énergie dont l’impact fut compensé en partie par l'augmentation de tarifs, auquel s’ajoute l’effet dilutif de la croissance du chiffre d’affaires.

L’EBITDA pour l’exercice 2023 s’élève à +13,3 M€ contre +11,8 M€ pour l’exercice précédent, avec une marge d'EBITDA de 6,9% du chiffre d’affaires, en amélioration de 40 points de base par rapport à 2022 (6,5%).

Le cluster France voit son EBITDA progresser de +1,1M€. L’année 2022 avait été fortement impactée par la hausse importante et soudaine des coûts des matières premières et des prix de l’énergie, dès le 2ème trimestre, avec un effet principalement sur le second semestre. L’amélioration de l’EBITDA en 2023 résulte des revalorisations tarifaires destinées à couvrir l’augmentation des intrants, de l’effet en année pleine de la restructuration de la direction commerciale Grande Distribution initiée en 2022, ainsi que de la rigueur de gestion.

Malgré les revalorisations tarifaires, l’EBITDA du cluster international est en recul de -1,6 M€, du fait notamment des difficultés rencontrées sur le marché américain et sur certains marchés export qui occultent les améliorations observées en Espagne, Lituanie, Bulgarie et au Brésil.





Chiffre d’affaires net 2023 par cluster

(en millions d'euros) 2022 Croissance organique Effet change 2023



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 81,3 2,1 - 83,3 2,5% 2,5% CLUSTER INTERNATIONAL 100,1 11,0 (0,2) 110,9 11,0% 10,8% TOTAL MBWS 181,4 13,1 (0,2) 194,2 7,2% 7,1%

EBITDA 2023 par cluster

(en millions d'euros) 2022 Croissance organique Effet change 2023



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 8,4 1,1 - 9,5 13,6% 13,6% CLUSTER INTERNATIONAL 9,5 (1,6) 0,0 7,8 -17,4% -17,9% HOLDING (6,1) 2,0 - (4,0) 33,6% 33,6% TOTAL MBWS 11,8 1,5 0,0 13,3 12,8% 12,5%

CLUSTER FRANCE :

En France, le chiffre d’affaires progresse de + 2,5% sur l’année 2023 par rapport à 2022 dans un contexte de ralentissement du marché. L’activité On-Trade enregistre une progression sur l'ensemble de l'année 2023 malgré une légère baisse sur le 4ème trimestre, lié à un recul de la demande des consommateurs.

L’EBITDA du Cluster est en hausse de +13,6% en 2023 et atteint 9,5M€.

CLUSTER INTERNATIONAL :

Le chiffre d’affaires à l’international affiche une progression sur l’année 2023 de + 11,0 % par rapport à 2022, marquée par des disparités selon les zones :

- une activité en croissance en Espagne, Lituanie, Bulgarie et Brésil grâce à la bonne performance des services industriels et du business de marques

- une activité en recul sur les marchés export, toutes zones confondues, aux Etats-Unis ainsi qu’en Scandinavie

- aux Etats-Unis, la diminution du chiffre d’affaires de Sobieski et de Gautier est liée au marché concurrentiel et en baisse, ainsi que le fort impact de la décision de déstockage prise par le distributeur local.

L’EBITDA du Cluster est en recul de -17,4% en 2023 pour s’établir à 7,8M€.

Par entité, les évolutions d’activité du cluster international sont les suivantes :



MBWS International

Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 15,6 M€ en 2023 en recul de -16,2% par rapport à 2022. Concernant les marchés export de l’Europe de L’Ouest, les ventes sont en recul de -3,6 % et les bonnes performances de William Peel ne compensent pas la baisse enregistrée sur les ventes de Marie Brizard. Dans la zone export des Amériques, les ventes sont en recul de -25,7%, du fait d’un contexte très concurrentiel persistant dans la catégorie des vodkas et d’une tendance défavorable qui se confirme pour la catégorie Cognac. Enfin, s’agissant de la région Asie-Pacifique, l’année a été marquée par des ventes en baisse de -24,0%, liés au recul des ventes de Marie Brizard, notamment sur les marchés australien et sud-coréen.



MBWS España

Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 26,0 M€ en hausse de + 23,2%. Cette progression résulte principalement d’une activité de sous-traitance industrielle en hausse significative, et d’une performance confirmée de certaines marques stratégiques internationales, notamment William Peel sur le marché frontalier.



MBWS Scandinavia

En 2023, le Danemark enregistre un recul de -10,7% de son chiffre d’affaires à 3,0 M€, du fait de la restructuration du marché avec les accords de concentration établis entre certains acteurs, et de quelques déréférencements sur le canal On-Trade.



MBWS Baltics

Le chiffre d’affaires en Lituanie et sa zone d’export s’établit à 32,8M€ en 2023, soit une amélioration de + 24,4%, liée principalement à la performance des marques stars régionales et des marques stratégiques internationales (principalement William Peel) ainsi qu’à la poursuite de la croissance à l’export tirée par le marché Ukrainien.



MBWS Bulgaria

Le chiffre d’affaires de la Bulgarie et de sa zone export est de 22,2 M€, soit une progression de + 32,0 % portée par les marchés export et l’activité de sous-traitance industrielle.



Imperial Brands

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2023 de 7,7 M€, en baisse de -27,4%, est marqué, pour Sobieski, par les impacts conjugués d’un marché de la vodka extrêmement concurrentiel et d’une décision de déstockage prise par le distributeur local. Cette évolution est également liée à un faible écoulement des ventes locales par suite des changements de certaines « Route to Market » dans des Etats clés. Enfin, les ventes de Gautier sont négativement impactées par la forte baisse du marché du Cognac aux Etats-Unis, tandis que les ventes de Marie Brizard sont stables.

Dubar

Au Brésil, le chiffre d’affaires affiche une bonne progression de + 21,5% sur 2023 à 3,6 M€, du fait notamment de la bonne résilience des marques stars régionales et de la poursuite d’une politique de rigueur commerciale et de revalorisation tarifaire volontariste



HOLDING

L’EBITDA est de à -4,0 M€ en 2023, vs. -6,1 M€ en 2022, reflétant la poursuite de la réduction et de la maîtrise des coûts internes ainsi que des effets de change opérationnels positifs ponctuels.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 203,3 M€ au 31 décembre 2023 contre 194,6 M€ au 31 décembre 2022.

La trésorerie nette du Groupe s’établit à 38,3 M€ au 31 décembre 2023 contre 40,9 M€ au 31 décembre 2022. Cette évolution reflète l’amélioration de la capacité d’autofinancement du Groupe qui n’a cependant pas compensé des investissements industriels plus élevés, notamment en France et en Lituanie, le paiement d’impôts sur les sociétés et la réduction des encours du poste fournisseurs (liée notamment à une normalisation des niveaux de stocks amorcée au cours du second semestre 2023). A noter aussi un effet timing défavorable sur les encaissements clients France fin 2023, le 31 décembre étant cette année un dimanche.

PERSPECTIVES

Le Groupe s’est attaché depuis plusieurs années à créer les conditions d’un développement rentable de son portefeuille de marques, ainsi que des zones commerciales où il est présent (filiales et réseaux commerciaux, export direct).



Suite à la crise sanitaire puis à la désorganisation consécutive des marchés, des chaînes industrielles en amont, des ruptures d’approvisionnements et à la très forte inflation à partir de 2022, le Groupe a porté une attention particulière à la rigueur et à la proactivité dans les négociations, le développement de ses marques et les opérations commerciales menées avec l’ensemble de ses clients.



Il a ainsi démontré sa capacité d’être agile et résilient, en poursuivant les objectifs suivants :

permettre l’équilibre entre la hausse nécessaire des tarifs et l’inflation des coûts des matières premières et des autres coûts de production

maintenir l’approche de croissance de la valeur tout en favorisant les développements commerciaux partout où les marques le permettent (notamment en France, en Lituanie, en Bulgarie, Europe de l'Ouest et sur les principaux marchés Export).



L’année 2024 s’inscrit dans un contexte de normalisation avec une reprise de la baisse des volumes de consommation, conjuguée à des opérations de déstockage de certains clients importateurs, et un contexte de pressions à la baisse des prix après la vague d’inflation exceptionnelle des deux dernières années.

Le Groupe aborde 2024 dans la continuité de sa stratégie de concentration sur les activités créatrices de valeur, en privilégiant :

les offres « good value for money » pour protéger ses parts de marché suite aux augmentations de prix;

la mise en œuvre d’initiatives et de projets de croissance à la fois organique et externe, dans ses deux clusters, afin d’accroître la base d’activité et d’améliorer la performance financière;

des niveaux d'investissement en stocks stratégiques normalisés, en ligne avec les besoins identifiés par le Groupe;

des investissements de productivité pouvant mener à des opérations de remplacement de machines, qui nécessiteraient des arrêts de production sur le premier semestre, sans impact majeur sur l'année pleine.

Dans un contexte concurrentiel toujours assez âpre, le Groupe s’assure en permanence du bien-fondé des politiques commerciales menées, de l’efficacité de sa route to market, des ajustements nécessaires de son offre commerciale et de la poursuite des synergies intra Groupe, afin de continuer à renforcer sa profitabilité globale.



Calendrier financier :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : 25 avril 2024

Assemblée Générale : 27 juin 2024

Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXES États financiers consolidés annuels 2023

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Chiffre d'affaires 236 029 227 121 Droits d'accises (41 800) (45 770) Chiffre d'affaires net de droits 194 229 181 351 Achats consommés (123 504) (110 420) Charges externes (28 675) (27 599) Charges de personnel (27 289) (27 134) Impôts et taxes (1 304) (2 483) Dotations aux amortissements (6 031) (6 075) Autres produits d'exploitation 4 396 4 166 Autres charges d'exploitation (3 688) (4 735) Résultat opérationnel courant 8 134 7 071 Autres produits opérationnels non courants 5 462 5 080 Autres charges opérationnelles non courants (3 277) (10 269) Résultat opérationnel 10 319 1 882 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 789 113 Coût de l'endettement financier brut (246) (198) Coût de l'endettement financier net 543 (85) Autres produits financiers 582 1 064 Autres charges financières (467) (1 181) Résultat financier 658 (202) Résultat avant impôt 10 977 1 680 Impôt sur les résultats (2 225) (2 605) Résultat net des activités poursuivies 8 751 (925) Résultat net des activités abandonnées ou cédées RESULTAT NET 8 751 (925) Part du groupe 8 732 (945) dont résultat net des activités poursuivies 8 732 (945) dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Participations ne donnant pas le contrôle 20 20 dont résultat net des activités poursuivies 20 20 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,08 € (0,01) € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,08 € (0,01) € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,08 € (0,01) € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,08 € (0,01) € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 872 262 111 856 837 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 872 262 111 856 837



Bilan

Actif (en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 76 137 77 847 Immobilisations corporelles 31 206 26 932 Actifs financiers 965 1 146 Actifs d'impôts différés 2 712 3 781 Total actifs non courants 125 724 124 410 Actifs courants Stocks et en-cours 51 546 51 934 Créances clients 40 999 43 523 Créances d'impôt 1 217 734 Autres actifs courants 10 852 10 468 Instruments dérivés courants 83 114 Trésorerie et équivalents de trésorerie 45 132 47 495 Actifs destinés à être cédés Total actifs courants 149 829 154 268 TOTAL ACTIF 275 553 278 678 Passif (en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (26 332) (25 529) Réserves de conversion (8 746) (8 520) Résultat consolidé 8 732 (945) Capitaux propres (part du groupe) 203 254 194 607 Participations ne donnant pas le contrôle 94 333 Total capitaux propres 203 348 194 940 Passifs non courants Avantages au personnel 1 497 1 769 Provisions non courantes 3 738 2 540 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 538 2 218 Autres passifs non courants 1 577 1 518 Passifs d'impôts différés 145 139 Total passifs non courants 9 495 8 184 Passifs courants Provisions courantes 3 633 5 417 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 656 641 Emprunts à court terme 3 615 3 702 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 34 094 36 694 Dettes d'impôt 416 1 932 Autres passifs courants 20 241 26 899 Instruments dérivés courants 55 269 Passifs destinés à être cédés Total passifs courants 62 710 75 554 TOTAL PASSIF 275 553 278 678

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2023 31.12.2022 Résultat net total consolidé 8 751 -925 Amortissements et provisions 1 265 6 562 Résultats de cession et résultats de dilution (32) 49 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 9 984 5 686 Charge (produit) d'impôt 2 225 2 605 Coût de l'endettement financier net (546) 89 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 11 664 8 380 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (213) -18 280 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (6 755) -3 366 Impôts versés (3 072) 3 183 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 624 -10 083 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 112) -3 202 Subventions reçues 16 Augmentation des prêts et avances consentis (2) Diminution des prêts et avances consentis 202 1 632 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 99 2 872 Incidence de variation de périmètre (116) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (4 913) 1 302 Augmentation de capital 22 Emission d'emprunts 16 Remboursement d'emprunts (725) -970 Intérêts financiers nets versés 677 -75 Variation nette des financements court terme (100) 1 283 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (147) 276 Incidence de la variation des taux de change 1 074 1 831 Variation de la trésorerie (2 362) -6 674 Trésorerie d'ouverture 47 495 54 169 Trésorerie de clôture 45 133 47 495 Variation de la trésorerie (2 362) -6 674





1 EBITDA = EBIT + amortissements & provisions hors actif circulant

Pièce jointe