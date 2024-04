Coop Pank 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2024. aasta I kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 189 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7000 kliendi võrra (+4%) ja aastaga 34 000 võrra (+22%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli 84 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 2400 võrra (+3%) ja aastaga 14 300 (+20%).

Coop Panga hoiuste maht kahanes 2024. aasta I kvartalis 29 miljoni euro võrra (-2%), ulatudes 1,69 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 11 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 8 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 3 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 15 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 6 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 21 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kahanes 24 miljoni euro võrra. Võrreldes 2023. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 181 miljoni euro võrra (+12%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 59% pealt 70% peale. 2024. aasta I kvartalis oli finantseerimiskulu 3,5%, eelmisel aastal samal ajal 1,5%.

2024. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 40 miljoni euro võrra (+3%), ulatudes 1,53 miljardi euroni. Suurimat kasvu näitasid äri- ja kodulaenude ning liisingu portfell.

Kodulaenude portfell kasvas kvartaliga 20 miljonit eurot (+3%), ärilaenude portfelli 11 miljonit eurot (+2%) ja liisinguportfell 10 miljonit eurot (+7%). Tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 1 miljoni euro võrra (-1%). 2023. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 184 miljoni euro võrra (+14%).

2024. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 2% tasemelt 2,4% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 1,8% tasemel.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2024. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot, mida on 0,6 miljonit eurot (-50%) vähem kui eelmises kvartalis ja 1,1 miljonit eurot (-65%) vähem kui oli 2023 I kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2024. aasta I kvartalis 20,2 miljonit eurot, kahanedes kvartaalses võrdluses 1% ja kasvades aastases võrdluses 3%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 9 miljoni euroni – kahanedes kvartaalses võrdluses 5% ja kasvades aastases võrdluses 24%.

Coop Pank teenis 2024. aasta I kvartalis 9,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 9% rohkem kui eelmises kvartalis ja 3% vähem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 47% ning omakapitali tootlus 19,2%.

Coop Pangal on 31.03.2024 seisuga 37 100 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Tegutseme hetkel keskkonnas, kus kahe aasta pikkune majanduslangus on asendunud seisakuga ja loodetavasti näeme aastases perspektiivis esimesi märke majanduse pöördumisest kasvufaasi. Selles kontekstis tuleb lugeda Coop Panga laenuportfelli kvartaalset kasvu 40 miljoni euro võrra igati korralikuks tulemuseks. Samuti oleme rahul jätkuva klientide arvu kasvuga.

Kui veel eelmise aasta lõpus prevaleeris turgudel ootus intressimäärade järkjärguliseks languseks alates sellest aastast, siis nüüdseks on intressilanguse algpunkt nihkunud suvekuudesse ning turud ennustavad mõnevõrra väiksemat languse ulatust käesoleval aastal. Pankade intressitulud on sellises keskkonnas oma tipu saavutanud ning ettepoole vaatavalt langeva trendiga. Samuti on ka intressikulud oma tipptaseme saavutanud ning hoiustele pakutavad intressimäärad on täna märksa väiksemad kui veel mõned kuud tagasi. Siit edasi saavad pankade netointressitulud kasvada vaid ärimahtude kasvatamise arvelt.

Laenuportfelli kvaliteet on paariaastasele majanduslangusele hästi vastu pidanud. Viimases kvartalis oli meie krediidikulu väga madal, kuna lahenesid probleemid paari ärikliendiga ning vabastasime nimetatud laenudele tehtud allahindlused. Samas kodulaenuportfellis on mõnevõrra kasvanud lühiajaliste võlglaste arv, kes küll enamasti leiavad lahenduse juba enne järgmise laenumakse tähtaja saabumist.

Kokkuvõttes tagas ärimahtude kasv, kõrgete intressimäärade püsimine ning madal krediidikulu meile käesoleva aasta esimeses kvartalis väga korraliku kasumi ning tulemusnäitajad. Oleme tugevalt kapitaliseeritud ning omame piisavalt hoiuseid selleks, et finantseerida ettevõtete ning eraisikute laenusoove, mis pööraks Eesti majanduskasvule. Majanduskasv kataks otseselt riigi rahakotis olevat puudujääki ning vähendaks survet maksutõusudele ning kulukärbetele.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes 2024 I kv 2023 IV kv 2023 I kv Neto intressitulud 19 082 20 594 18 372 Neto teenustasutulud 1 014 1 489 1 028 Muud tegevustulud, neto 125 -1 666 261 Netotulud kokku 20 221 20 417 19 661 Tööjõukulud -5 409 -5 495 -4 542 Turunduskulud -533 -912 -412 Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum -795 -678 -700 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 405 -1 363 -1 155 Muud kulud -1 286 -1 498 -788 Tegevuskulud kokku -9 427 -9 948 -7 596 Kasum enne allahindluste kulu 10 794 10 469 12 065 Finantsvarade allahindlus -576 -1 148 -1 627 Kasum enne tulumaksu 10 218 9 322 10 438 Tulumaksu kulu -1 080 -935 -1 063 Aruandeperioodi puhaskasum 9 138 8 386 9 375 Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,09 0,08 0,09 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur 0,09 0,08 0,09





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 Raha ja raha ekvivalendid 380 644 428 354 334 074 Võlainstrumendid 36 460 36 421 18 932 Laenud klientidele 1 531 038 1 490 873 1 346 822 Muud varad 31 320 30 564 30 048 Varad kokku 1 979 461 1 986 212 1 729 876 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 693 254 1 721 765 1 512 627 Muud kohustised 27 698 28 436 20 599 Allutatud laenud 63 239 50 187 38 101 Kohustised kokku 1 784 191 1 800 387 1 571 327 Omakapital 195 270 185 825 158 549 Kohustised ja omakapital kokku 1 979 461 1 986 212 1 729 876

