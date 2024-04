Kutsu UPM:n Q1 2024 osavuosikatsauksen verkkolähetykseen ja puhelinkonferenssiin

(UPM, Helsinki, 18.4.2024 klo 10.00) – UPM julkaisee Q1 2024 osavuosikatsauksen torstaina 25.4.2024 klo 9.30–10.00. Julkaisun jälkeen tulostiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.



Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu verkkolähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. Osavuosikatsausta esittelevät englanniksi UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo ja talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla.

Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron sekä henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymysten esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan UPM:n verkkosivuilla.

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils