Résultats annuels 2023 du groupe Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 17,0 milliards d’euros, en croissance de +6,9%

Forte progression de l’activité en assurance de biens et responsabilité (+10,7%), portée par les bonnes performances des filiales internationales

Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+7,9%)

Diminution de l’activité en épargne retraite (-4,4%)

Résultat net de 510 millions d’euros

Résultat opérationnel économique de 627 millions d’euros, intégrant une charge climatique significative (1,3 milliards d’euros avant réassurance)

Ratio combiné non-vie de 96,8%

Ratio de solvabilité à 197% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 267% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 9,9 milliards d’euros, en augmentation de +1,1 milliard d’euros

Marge sur service contractuelle de 3,6 milliards d’euros

« Groupama a démontré à travers ses résultats sa grande résilience. Je tiens à saluer l’engagement sans faille de nos élus auprès de nos sociétaires victimes comme l’an dernier d’événements climatiques d’ampleur. C’est la force de notre modèle mutualiste. Je retiens également que 2023 aura été l’année du plein déploiement de l'assurance multi-risque climatique grâce à une réforme dont nous avons été l'un des grands acteurs et qui porte ses effets, avec l’augmentation très importante des surfaces agricoles assurées. » a déclaré François Schmitt, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« Nous pouvons être fiers de ces résultats, portés par une contribution de toutes les composantes du Groupe en France comme à l'International, et de la solvabilité de notre Groupe, restée à un excellent niveau. D’autant que l’année 2023 a encore une fois été marquée sur le 2ème semestre par des événements climatiques importants en France, notamment les tempêtes Ciaran et Domingos et les inondations dans le Nord du pays dans un contexte de moindre réassurance. L’assurabilité de nos territoires est plus que jamais d’actualité et fait désormais l’objet de discussions actives avec les pouvoirs publics. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles;

Le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 18 avril 2024, sous la présidence de François Schmitt, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour l’exercice 2023.

Activité (primes d’assurance et autres revenus)

Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 17,0 milliards d’euros, en hausse de +6,9% par rapport au 31 décembre 2022. La progression provient du fort développement de l’assurance de biens et responsabilité (+10,7%) et de la croissance soutenue en assurance santé & prévoyance (+7,9%). En épargne retraite, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros, en retrait (-4,4%) par rapport au 31 décembre 2022.

Chiffre d’affaires Groupama au 31 décembre 2023

en millions d’euros 31/12/2023 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 8 813 +10,7 % Santé prévoyance 5 124 +7,9% Epargne retraite 2 887 -4,4% Activités financières 213 +0,9% TOTAL GROUPE 17 036 +6,9%

En France

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 31 décembre 2023 s’établit à 13,9 milliards d’euros, en progression de +5,2% par rapport au 31 décembre 2022.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 6,7 milliards d’euros au 31 décembre 2023, en croissance de +8,4%, porté par la forte croissance de l’assurance habitation (+11,2%) et de l’assurance agricole (+14,0%) et dans une moindre mesure par l’assurance automobile (+3,4%).

L’activité en santé-prévoyance continue de se développer (+7,5%) à 4,8 milliards d’euros au 31 décembre 2023, portée par la croissance de la santé individuelle (+5,6%).

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires est en repli (-6,7%) à 2,4 milliards d’euros au 31 décembre 2023, dans un marché peu porteur durant le premier semestre. Depuis septembre 2023, l’activité a retrouvé une dynamique positive. Le taux d’UC dans la collecte reste proche de 50%, en ligne avec celui de l’an passé.

A l’international

A fin 2023, l’activité atteint 2,9 milliards d’euros, en progression de +16,5% à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2022, bénéficiant du fort développement de l’activité en Roumanie (+37,4%) et en Hongrie (+17,4%).

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 2,1 milliards d’euros au 31 décembre 2023, en hausse de +18,5% par rapport à la période précédente. Cette forte croissance est portée par la branche automobile de tourisme (+22,2%) qui progresse significativement en Roumanie (+42,4%), ainsi que par les bonnes performances en assurance dommages aux entreprises et collectivités (+10,9%), notamment en Hongrie et en Italie.

Le chiffre d’affaires en épargne retraite est en croissance (+9,6%) à 0,5 milliard d’euros, notamment en épargne retraite individuelle pour les produits en UC (+13,7%). Cette progression est tirée par la Hongrie. La retraite collective progresse également (+39,3%), principalement en Grèce.

En santé-prévoyance, l’activité se développe (+13,9%) et atteint 0,3 milliard d’euros, bénéficiant de la croissance des assurances collective (+27,3%) principalement en Hongrie, en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie et de la hausse en prévoyance individuelle (+10,0%).

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 213 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 205 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 7 millions d’euros.

Résultats

Le résultat opérationnel économique s’élève à 627 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Il s’établit à 316 millions d’euros en assurance de biens et responsabilité. L’année 2023 est marquée par un niveau très élevé d’événements climatiques qui ont affectés le Groupe en France (tempêtes Ciaran & Domingos et inondations du Pas de Calais notamment) ainsi qu’en Italie et en Grèce. Le coût pour le Groupe est une charge brute de 1,3 milliard d’euros en 2023 contre 1,5 milliard d’euros en 2022. Le ratio combiné non-vie du groupe s’établit néanmoins à 96,8% au 31 décembre 2023, bénéficiant notamment d’une hausse de l’escompte des provisions de l’exercice courant ainsi que d’une amélioration de la sinistralité attritionnelle et des variations sur antérieurs.

Le résultat opérationnel économique en assurance de la personne est de 389 millions d’euros, en légère baisse (-3,7%) par rapport à 2022 et provient pour 233 millions d’euros de la santé prévoyance et pour 156 millions d’euros de l’épargne retraite.

La contribution de l’activité à l’international est en forte progression (+101%) et atteint 161 millions d’euros au 31 décembre 2023, portée par l’assurance de biens et responsabilité.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à +35 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -113 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la perte de change liée à la cession des activités turques du groupe, qui était déjà défalquée des capitaux propres. Au global, le résultat net du groupe s’élève à 510 millions d’euros au 31 décembre 2023, en forte amélioration par rapport au résultat proforma au 31 décembre 2022 de 13 millions d’euros.

Bilan

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 9,9 milliards d’euros au 31 décembre 2023 contre 8,8 milliards d’euros au 31 décembre 2022 proforma. L’évolution est liée essentiellement à la contribution positive du résultat et à l’augmentation des réserves OCI.

La marge de services contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats d’épargne-retraite et de prévoyance de long terme, calculés de manière actualisée, s’élève à 3,6 milliards d’euros au 31 décembre 2023, en légère baisse (-1,5%) par rapport au 31 décembre 2022.

Les placements d’assurance s’élèvent à 70,4 milliards d’euros, en hausse de +3,2 milliards d’euros, en lien notamment avec l’évolution des marchés financiers (progression des marchés actions, recul des taux obligataires et baisse des valorisations des actifs immobiliers).

Au 31 décembre 2023, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 197%, à comparer à 207% au 31 décembre 2022. Cette évolution provient principalement de l’évolution des conditions de marchés financiers et de la hausse du SCR non-vie. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 267%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 30 mai 2023.

Direction de la Communication Groupe

Contact presse : Contact analystes et investisseurs : Safia Bouda - + 33 (0)6 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com







Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com













Sur les comptes arrêtés au 31/12/2023, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du document d’enregistrement universel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 30 avril 2024.

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 17,0 milliards d’euros.

Annexe : chiffres clés Groupama



Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 31/12/2022

pro forma* 31/12/2023 Variation **

en % > France 13 253 13 936 +5,2% Assurance de biens et responsabilité 6 182 6 703 +8,4% Santé prévoyance 4 469 4 804 +7,5% Epargne retraite 2 602 2 429 -6,7% > International & Outre-mer 2 479 2 887 +16,5% Assurance de biens et responsabilité 1 781 2 110 +18,5% Santé prévoyance 281 320 +13,8% Epargne retraite 418 458 +9,6% TOTAL ASSURANCE 15 733 16 823 +6,9% Activités financières 211 213 +0,9% Chiffre d’affaires Groupama 15 944 17 036 +6,9%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 2022

proforma 2023 Assurance France 301 543 Assurance International 80 161 Activités financières 42 35 Holdings -118 -113 Résultat opérationnel économique* 306 627

* Résultat opérationnel économique : résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur des activités dommages, santé / prévoyance, financières et holdings (ces éléments étant nets d’impôt sur les sociétés). Sont également retraitées, les opérations exceptionnelles nettes d'impôt, les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’impôt) et les charges de financement externe.

Résultat net

en millions d'euros 31/12/2023 Assurance France

Assurance International 572

141 Activités financières 35 Holdings -129 Cession activités Turquie -110 Résultat net 510

Bilan

en millions d'euros 31/12/2022

pro forma 31/12/2023 Fonds propres 8 783 9 862 Titres subordonnés 3 006 3 009 - classés en instrument de capitaux propres 871 871 - classés en « Dettes de financement » 2 135 2 138 Marge de services contractuelle 3 704 3 649 Total bilan 86 316 91 949

Principaux ratios

31/12/2022 31/12/2023 Ratio combiné non-vie 100,4% 96,8% Ratio d’endettement 22,8% 21,8% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) 282% 267% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) 207% 197%

* mesure transitoire sur provisions techniques

Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

Pièce jointe