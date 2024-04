Nasdaq Copenhagen

Date 22.04.2024

Share buy-back programme - week 16

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 337,600 1,176.26 397,103,015 15 April 2024 5,500 1,228.10 6,754,550 16 April 2024 6,500 1,207.45 7,848,425 17 April 2024 6,500 1,222.32 7,945,080 18 April 2024 6,000 1,221.13 7,326,780 19 April 2024 6,500 1,213.00 7,884,500 Total under the share buy-back programme 368,600 1,179.77 434,862,350

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,153,200 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

