Ilkka Oyj Lehdistötiedote 22.4.2024, klo 15.00



ILKKA LUOPUU SOMESSA.COM OY AB:N LIIKETOIMINNASTA – PASSIOFY OY OSTAA VAIKUTTAJAMARKKINOINTITOIMISTON LIIKETOIMINNAN



Passiofy Oy on ostanut Ilkka-konsernin markkinointi- ja teknologiapalvelut -liiketoimintaan kuuluvan vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen somessa.com Oy Ab:n liiketoiminnan.





Somessa.com Oy Ab:n kaikki seitsemän työntekijää siirtyvät Passiofy Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Somessa.com Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2023 oli noin 0,7 miljoonaa euroa ja liiketappio oli noin 0,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminta siirtyy Passiofy Oy:lle 23.4.2024 alkaen. Liiketoimintakaupassa ei siirry olennaisia varoja ja velkoja eikä sillä arvioida olevan olennaista tulosvaikutusta.



Vaikuttajamarkkinoinnin kenttä on muutoksessa ja kasvun hakeminen tässä toimialasta vaatii uusia panostuksia. Löysimme somessa.comin vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnalle hyvän jatkajan, jossa yhdistyvät vaikuttajamarkkinoinnin osaaminen, alan verkostot ja halu kehittää liiketoimintaa. Passiofy Oy:n yrittäjät ovat kokeneita markkinoinnin ja urheilusponsoroinnin tekijöitä, joiden avulla uskomme somessa.comin vaikuttajamarkkinoinnin kehittyvän tulevaisuudessa. Markkinointi- ja teknologiapalvelumme tarjoaa jatkossakin asiakkaillemme muita somemarkkinoinnin palveluita MySome Oy:n kautta, kertoo Ilkan markkinointi- ja teknologiapalveluiden johtaja Jarno Puutio.



Olen todella innoissani päästessäni työskentelemään somessa.comin tiimin kanssa ja kasvattamaan liiketoimintaa. Meidän omistajiemme taustat tuovat usean kymmenen vuoden kokemuksen niin vaikuttaja-, sisältö- kuin urheilumarkkinoinnistakin. Uskon, että tästä tulee upea kokonaisuus, jossa kaikkien on hyvä, turvallinen ja inspiroiva tehdä töitä, kertoo Passiofy Oy:n toimitusjohtaja Ilmo Niittymäki.





ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj, puh. 040 766 5418





JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy ja Myynninmaailma Oy tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.