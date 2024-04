Kinesso en Spaceback kondigen de voortzetting van hun samenwerking aan die uitstekende campagneresultaten oplevert door het gebruik van social display creaties

SAN FRANCISCO, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spaceback, een toonaangevend platform om sociale media-content te converteren in hoogwaardige social display creaties, kondigt enthousiast het voortzetten van de samenwerking aan met Kinesso Nederland, een internationaal technologiebedrijf gespecialiseerd in marketing. Deze samenwerking en hun uitstekende campagneresultaten in verschillende sectoren benadrukken de kracht van de innovatieve creatieve advertenties gebasseerd op sociale media berichten.



Van het begin van hun samenwerking maakt Kinesso gebruik van de unieke mogelijkheden van Spaceback om aansprekende banners te ontwerpen die het verschil maken in het huidige competitieve digitale landschap. Dankzij deze samenwerking kan Kinesso met ongeëvenaarde efficiëntie en snelheid authentieke, goed presterende advertenties opstellen, met de directe ondersteuning van het team van Spaceback in elke fase van het proces.

"Onze samenwerking met Spaceback was perfect om uitstekende campagneresultaten te behalen voor klanten uit uiteenlopende sectoren", aldus Sander Kraan, Head of Addressable Advertising voor Kinesso. "Het vermogen om sociale media-inhoud moeiteloos te converteren naar aansprekende (social) display creaties stroomlijnt niet alleen ons creatieve proces, maar verbetert onze campagneresultaten ook aanzienlijk."

Dankzij de innovatieve technologie van Spaceback beschikt Kinesso over een groot aantal creatieve sociale media-formaten, waaronder statische, video-, story- en carrouselposts, die aansluiten bij de unieke vereisten van elke campagne. Hierdoor kan Kinesso haar klanten dynamische en doeltreffende advertentie-ervaringen bieden, voor een hogere betrokkenheid.

"We zijn enorm verheugd over het aanhoudende succes van onze samenwerking met Kinesso", aldus Nick Kalse, Regional Director Benelux en Nordics voor Spaceback. "De mogelijkheden van ons platform om op authentieke een eenvoudige wijze sociale media berichten te converteren in goed presterende displayadvertenties sluiten perfect aan bij de ambitie van Kinesso om te innoveren en tegelijkertijd resultaten te leveren voor haar klanten."

De soepele integratie van de social display creaties van Spaceback in combinatie met de mediacampagnes van Kinesso benadrukt het belang van innovatieve technologie in het huidige advertentielandschap. Vooral gezien de uitdagingen rond cookies, blijft het hebben van onderscheidende creaties esstentieel.

Ga naar https://www.spaceback.com/ voor meer informatie over Spaceback en de samenwerking met Kinesso.

Over Spaceback

Spaceback is hét toonaangevende platform waarmee sociale mediacontent op authentieke wijze kan worden geconverteerd in hoogwaardige displayadvertenties. Hiermee kunnen merken hun bereik via sociale mediacampagnes vergroten en betrokkenheid binnen het digitale ecosysteem kunnen stimuleren.

Over Kinesso

Kinesso is een wereldwijd actief technologiebedrijf dat zich richt op de marketing om de band tussen merken en de consument te verbreden aan de hand van datagestuurde inzichten en innovatieve oplossingen.