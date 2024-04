„Enlight Research“ įvertino „INVL Technology“ 2023 metų finansinius rezultatus

Bendrovė „Enlight Research“ parengė investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų finansinių rezultatų analizę.

Kaip teigiama „Enlight Research“ apžvalgoje, 2023 m. valdomų įmonių pardavimo ir veiklos pelningumo (EBIT, angl. earnings before interest and taxes) rodiklių augimas lėmė tai, kad „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė (GAV) akcijai per metus padidėjo 14 proc. iki 3,61 eurų. GAV nuolaida pasiekė apie 40 proc. ir buvo istoriškai didelė.

Pagal bazinį scenarijų „Enlight Research“ tikrosios vertės už akciją kainą padidino iki 3,79 eurų (anksčiau buvo 3,34 eurai).

„Enlight Research“ privatiems ir instituciniams investuotojams teikia nuosavybės vertybinių popierių analizes, kurias jie gali naudoti priimdami investicinius sprendimus. Bendrovė suteikia galimybę naudotis jos apžvalgomis nemokamai visiems investuotojams, taip pat skatina juos naudoti įvairius – ir mokamus, ir tradicinius tyrimus bei taip priimti sprendimus dėl investicijų. Bendrovės vyresnieji analitikai turi ne mažiau kaip 20 metų analizių rengimo patirties.

„INVL Technology“ užsakymu parengta „Enlight Research“ analizė nėra investicinis tyrimas. Ši apžvalga yra parengta informaciniais tikslais ir negali būti vertinama kaip siūlymas parduoti ar pirkti akcijas. Atsakomybę dėl tokio sprendimo prisiima investuotojas.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“, GovTech bendrovę „NRD Companies“.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 metų liepos 14 dienos, ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

