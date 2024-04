Blue Mountain nomme une Responsable mondiale du marketing pour soutenir la croissance et consolider sa position en tant que référence de l’industrie d’EAM dédié aux sciences de la vie

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, le leader des logiciels EAM (Enterprise Asset Management, gestion des actifs d’entreprise) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (« BPF ») dédiés aux sciences de la vie, a le plaisir d’annoncer la nomination de Jessica Brown en tant que Responsable mondiale du marketing et sa plus récente arrivée au sein de l’équipe de direction.



Avec 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing SaaS B2B et une expérience éprouvée dans la stimulation de la croissance sur des marchés hautement compétitifs, Jessica apporte une grande expertise à Blue Mountain. Dans ses fonctions précédentes, elle a développé et exécuté avec succès des initiatives de marketing stratégique qui ont propulsé des sociétés vers de nouveaux sommets de réussite.

« Au nom de toute mon équipe, nous sommes ravis d’accueillir Jessica à Blue Mountain », a déclaré le PDG, David Rode. « Sa vaste expérience et son leadership avéré en matière de marketing dans des secteurs hautement réglementés seront déterminants pour nos initiatives de croissance. L’industrie des sciences de la vie exige une compréhension de l’évolution des exigences en matière de conformité et la capacité de comprendre la profondeur et l’étendue d’un écosystème complexe. Jessica a maîtrisé cela tout au long de sa carrière, et nous sommes convaincus que sous sa direction, nous continuerons à renforcer notre position de partenaire de confiance pour les sociétés du secteur des sciences de la vie à travers le monde. »

« C’est avec humilité que j’accepte de prendre la direction du marketing chez Blue Mountain. Au cours de ses 35 années d’existence, la société a prouvé son engagement à être le seul fournisseur d’EAM exclusivement axé sur le secteur des sciences de la vie. Les siècles cumulés de connaissance des produits, de l’industrie et des clients au sein de cette organisation sont immenses. Je suis impatiente de tirer parti de la base solide établie par Blue Mountain et de contribuer à la mise sur le marché de nouveaux produits pour nos clients. Je suis enthousiaste et prête à m’amuser », a confié Jessica Brown, Responsable mondiale du marketing chez Blue Mountain.

Blue Mountain s’apprête à connaître une expansion significative dans les années à venir, et le recrutement d’une responsable marketing expérimentée reflète l’engagement de la société à stimuler la croissance et l’innovation dans l’industrie des sciences de la vie.

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain® occupe une position unique dans ce secteur reposant sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain offre une solution complète et intégrée, aidant ainsi des centaines d’entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de thérapie cellulaire et génique, d’appareils médicaux et de fabrication à façon. De la mise en place à l’installation et de la formation à la validation, notre société aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs selon les BPF en y déployant notre logiciel de tout premier ordre, ce qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, d’instaurer des processus 100 % numériques et de garantir la conformité réglementaire. Blue Mountain est soutenu par Accel-KKR et a son siège à State College, en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coolblue.com .

Contact auprès des médias :

Jessica Brown

Responsable mondiale du marketing

Blue Mountain

(814) 325-7355

www.coolblue.com