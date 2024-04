SPIE - Communiqué de presse - Information trimestrielle au 31 mars 2024

Cergy, le 25 avril 2024

Production du 1er trimestre 2024 en hausse de +11,6%, confirmant notre positionnement unique sur des marchés dynamiques et reflétant l'excellente mise en œuvre de notre stratégie d’acquisitions bolt-on

Forte croissance organique à +6,2% avec une contribution significative des Pays Bas, de l’Autriche, de la Pologne et de Global Services Energy, associée à un très bon niveau de croissance organique en Allemagne à +4,1% et à un niveau restant très solide en France à +2,2%

+5,1% de contribution des acquisitions bolt-on

+0,3 % d’effet de change

Dynamique positive sur nos marchés dans l’ensemble, avec une bonne visibilité pour l'année

Dynamique soutenue dans nos opérations M&A bénéficiant d’un riche pipeline d’opportunités dans nos zones géographiques

Finalisation de l'acquisition du groupe Correll (Global Services Energy) en janvier 2024 et de ROBUR en mars 2024 (Allemagne)

Au 1 er trimestre 2024, SPIE a annoncé l'acquisition de : ICG en Allemagne dans les activités City Networks and Grids avec environ

230 millions d'euros de production annuelle (finalisée le 18 avril 2024) MBG en Allemagne dans les activités Technical Facility Management avec une production annuelle d'environ 15 millions d'euros (finalisée le 27 mars 2024)

trimestre 2024, SPIE a annoncé l'acquisition de :

Perspectives 2024 confirmées

Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023

Poursuite de la progression de la marge d’EBITA

Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au cœur du modèle économique de SPIE

Taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté1, part du Groupe

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré :

« SPIE a maintenu un fort niveau de croissance organique au premier trimestre 2024 après une année record en 2023. Cela témoigne de la tendance positive de nos marchés ainsi que du positionnement unique de SPIE dans les services multi-techniques à haute valeur ajoutée. Ces derniers étant soutenus par l'évolution du mix énergétique, la décarbonation et l'électrification de l'industrie, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique et la smart city. Ce positionnement unique en tant qu'acteur clé de la transition énergétique, associé à une grande qualité d'exécution et à un profil d'activité équilibré, confère au Groupe une forte dynamique. Avec 245 millions d'euros de production annuelle acquise, déjà annoncés au T1, ce trimestre a été particulièrement actif, et le pipeline d'opportunités reste très riche pour alimenter notre modèle de compounder. Cette forte performance enregistrée au premier trimestre renforce notre confiance pour atteindre nos objectifs en 2024. »

Production

La production consolidée s'est élevée à 2 225,5 millions d'euros au premier trimestre 2024, en hausse de +11,6 % par rapport à 1 994,0 millions d'euros au premier trimestre 2023. La croissance organique est ressortie à +6,2 % par rapport au premier trimestre 2023 (+10,9 % de croissance organique au T1 2023). La contribution des acquisitions a représenté +5,1 % et l’effet de change a été de +0,3 %.

En millions d’euros

(non audité)



T1 2024



T1 2023



Variation Dont croissance organique Dont croissance externe



Dont cessions Dont change France 819,9 789,7 +3,8 % +2,2 % +1,7 % - - Allemagne 621,0 528,3* +17,6 % +4,1 % +13,5 % - - North-Western Europe 472,4 427,2 +10,6 % +10,0 % +0,6 % - - Central Europe 177,3 158,5* +11,8 % +3,2 % +4,1 % - +4,5 % Global Services Energy 134,9 90,3 +49,4 % +43,7 % +7,2 % - -1,5 % Production du Groupe 2 225,5 1 994,0 +11,6 % +6,2 % +5,1 % - +0,3 %

* Reclassement de la production Traffic System de l'Allemagne vers l'Autriche (pour 1,8 million d'euros au T1 2023) par rapport à la segmentation fournie dans le communiqué de presse sur les résultats de l'exercice 2023. Le tableau présentant la nouvelle segmentation avec les chiffres 2023 se trouve en annexe du présent communiqué de presse.

France

La production du segment France a enregistré une croissance de +3,8 % au premier trimestre 2024, dont une croissance organique de +2,2 % et une contribution des acquisitions de +1,7 %.

Malgré une base de comparaison élevée et des activités nucléaires qui sont restées contraintes, la croissance organique au premier trimestre 2024 est restée très solide, à +2,2 %. Building Solutions a continué à être soutenu via la mise en œuvre de solutions techniques complexes avec une composante importante liée à l'efficacité énergétique (rénovation énergétique des immeubles de bureaux et systèmes CVC dans le secteur pharmaceutique) ou à la transformation numérique (installation de centres de données). Technical Facility Management a été bien orienté, avec un excellent taux de renouvellement et beaucoup de travaux additionnels effectués sur la base des contrats de maintenance. City Networks a été porté par les solutions intelligentes d’éclairage et de transports publics. Industry Services a bien résisté grâce à des contrats à plus forte valeur ajoutée liés à l'électrification et à la décarbonation. L’activité des Services Nucléaires est restée contrainte au premier trimestre. Cependant notre activité Services Nucléaires reste solide avec par exemple le renouvellement de l’accord-cadre de 5 ans avec EDF pour les centrales nucléaires en exploitation qui a été signé fin 2023, illustrant le rôle clé de SPIE dans ce secteur.

Allemagne

Au premier trimestre 2024, la production du segment Allemagne a augmenté de +17,6 %, dont

+4,1 % de croissance organique et +13,5 % liés à la contribution des acquisitions bolt-on.

L’Allemagne a enregistré un bon niveau de croissance organique de +4,1 % au premier trimestre 2024. L'activité a été très dynamique dans le segment High Voltage grâce à la poursuite de la montée en puissance de plusieurs projets, alimentés par des investissements massifs réalisés dans tout le pays en lien avec le changement de mix énergétique ; la visibilité reste très bonne, soutenue par un carnet de commandes restant sur les plus hauts niveaux. City Networks and Grids a bénéficié de la forte demande de modernisation et d’amélioration des réseaux de distribution existants, ainsi que de projets de déploiement de la fibre optique. Technical Facility Management montera en puissance progressivement tout au long de l'année, grâce à l'attention permanente portée par nos clients à l'efficacité énergétique et à la décarbonation. Le bon niveau de croissance organique enregistré en Allemagne au premier trimestre témoigne de la qualité de notre positionnement axé sur les marchés de la transition énergétique. La contribution des acquisitions bolt-on a été de +13,5% et illustre parfaitement le renforcement de notre positionnement sur notre plus gros marché adressable.

North-Western Europe

La production du segment North-Western Europe a augmenté de +10,6 % au premier trimestre 2024, dont +10,0 % de croissance organique. La contribution des acquisitions a représenté +0,6 %.

Aux Pays-Bas, la production est restée soutenue à un très haut niveau au premier trimestre, en particulier les activités de High Voltage qui ont été stimulées par les besoins en connexion des réseaux d’énergies renouvelables et leur modernisation, ainsi que par les activités Bridges and Locks encouragées par les investissements importants des autorités publiques en la matière. Le segment Building Solutions a également été très dynamique du fait des besoins liés à la rénovation et à la décarbonation, et malgré le ralentissement de la construction immobilière où SPIE est très peu exposée. Industry Services a été porté par l'électrification, mais aussi par un besoin fort en matière de solutions d'ingénierie pour lesquelles SPIE joue un rôle de partenaire clé pour ses clients.

En Belgique, la croissance de la production a été stimulée par les besoins liés à la rénovation des bâtiments répondant aux enjeux de l'efficacité énergétique, ainsi que par les projets High Voltage nourris par la poursuite des investissements sur les réseaux de transport d’électricité (pour leur modernisation et l'expansion de leur capacité).

Central Europe

La production du segment Central Europe au premier trimestre 2024 a augmenté de + 11,8 %, dont + 3,2 % de croissance organique, + 4,1 % liés à la croissance des acquisitions et +4,5 % liés à l’effet de change, principalement du fait de l’évolution du zloty.

En excluant la Suisse, Central Europe a dégagé une croissance organique très forte, principalement tirée par l'Autriche où nos marchés sont très favorables, soutenus par les investissements réalisés dans les infrastructures (en particulier les tunnels et les infrastructures de transport). En Pologne, SPIE a bénéficié de son très bon positionnement sur les marchés dynamiques tels que High Voltage, Building Solutions et Technical Facility Management. Les acquisitions réalisées au cours des deux dernières années sur le périmètre Central Europe permettent à SPIE de renforcer son positionnement et ainsi capter la forte croissance des marchés.

En Suisse, avec une base de comparaison exceptionnellement élevée au premier trimestre 2023 liée au rattrapage des retards antérieurs de la chaîne d'approvisionnement en Information and Communication Services, la croissance organique du premier trimestre 2024 a été en territoire négatif.

Global Services Energy

Au premier trimestre 2024, la production du segment Global Services Energy a enregistré une croissance de +49,4 %, dont +43,7 % de croissance organique, +7,2 % liés à la croissance externe et -1,5 % liés à l'effet de change, principalement du fait de l’évolution de la parité entre le dollar américain et l’euro.

Au premier trimestre 2024, la croissance organique a atteint un niveau exceptionnel malgré une base de comparaison déjà élevée. L'activité a été stimulée par la pleine montée en puissance de plusieurs contrats signés au cours des deux dernières années, principalement en Afrique de l'Ouest. La visibilité à moyen terme reste bonne sur ce segment, compte tenu de la nature et de la durée de sa base contractuelle. L'intégration de Correll group, acquis récemment, progresse bien et accélère la diversification de Global Services Energy vers les énergies renouvelables.

Perspectives 2024 confirmées

Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023

Poursuite de la progression de la marge d’EBITA

Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au cœur du modèle économique de SPIE

Taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté2, part du Groupe

Conférence téléphonique pour les investisseurs et analystes

Date : Jeudi 25 avril 2024

9h00 (CET) – 8h00 (GMT)

Intervenants :

Gauthier Louette, Président-directeur général

Jérôme Vanhove, Directeur administratif et financier

Informations de connexion :

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

UK : +44 (0) 33 0551 0200

USA : +1 786 697 3501

Mot de passe : SPIE

Webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/spie/20240425_1/





Prochains événements

Assemblée Générale des actionnaires de 2024 : 3 mai 2024

Détachement du coupon3 : 14 mai 2024

Paiement du dividende1 : 16 mai 2024

Résultats semestriels 2024 : 26 juillet 2024, pré-bourse

Information trimestrielle au 30 septembre 2024 : 31 octobre 2024, pré-bourse

Définitions financières

Croissance organique : correspond à la production réalisée au cours des douze mois de l’exercice n par l’ensemble des sociétés du périmètre de consolidation du Groupe au titre de l’exercice clos au 31 décembre de l’année n-1 (à l’exclusion de toute contribution des sociétés éventuellement acquises durant l’exercice n) par rapport à la production réalisée au cours des douze mois de l’exercice n-1 par les mêmes sociétés, indépendamment de leur date d’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe.

Segment Central Europe : Pologne, Suisse, Autriche, République tchèque, Hongrie et Slovaquie.

Segment North-Western Europe : les Pays-Bas et la Belgique.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2023, une production consolidée de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de

584 millions d’euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com SPIE

Audrey Bourgeois

Directrice des relations investisseurs

Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72

audrey.bourgeois@spie.com



IMAGE 7

Laurent Poinsot & Claire Doligez

Tél. + 33 (0)1 53 70 74 70

spie@image7.fr

www.spie.com

https://www.facebook.com/SPIEgroup

http://twitter.com/spiegroup

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de SPIE et l’environnement économique dans lequel SPIE exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de SPIE et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et SPIE décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de SPIE, tout particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de SPIE enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le

5 avril 2024, au numéro D.24-0245 disponible sur le site de la Société (www.spie.com) et celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.



Annexes

Rapprochement entre production et produits des activités ordinaires des états consolidés

En millions d’euros (données non auditées) T1 2024 T1 2023 Production (conformément aux comptes de gestion) 2 225,5 1 994,0 Activités holdings 3,5 4,5 Autres (a) -41,2 3,7 Produits des activités ordinaires 2 187,8 2 002,3

(a) Le montant au T1 2024 correspond principalement à la contribution de ROBUR (1 mois) et de Correll group (3 mois) puisque ces deux sociétés ont été acquises au premier trimestre 2024 mais ne sont pas encore consolidées dans les comptes au 31 mars 2024.

Nouvelle segmentation (à partir de 2024)

Production 2023 – nouvelle segmentation

T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 9m 2023 T4 2023 Exercice 2023 France 789,7 796,3 1 585,9 772,6 2 358,6 920,7 3 279,3 Allemagne* 528,3 589,4 1 117,7 631,0 1 748,6 691,7 2 440,3 North-Western Europe 427,2 442,6 869,8 448,3 1 318,1 491,5 1 809,6 Central Europe* 158,5 195,2 353,8 187,7 541,5 231,2 772,6 Global Services Energy 90,3 96,5 186,8 105,5 292,4 114,7 407,1 Groupe 1 994,0 2 120,0 4 114,0 2 145,1 6 259,2 2 449,8 8 709,0

*Reclassement de la production Traffic System de l'Allemagne vers l'Autriche par rapport à la segmentation fournie dans le communiqué de presse sur les résultats de l'exercice 2023.

EBITA 2023 – nouvelle segmentation

S1 2023 Exercice

2023 France 94,1 229,0 Allemagne* 53,0 161,6 North-Western Europe 46,7 106,6 Central Europe* 8,6 38,9 Global Services Energy 15,2 36,4 Holding 2,4 11,7 Group 220,0 584,2

* Reclassement de la production et de l’EBITA correspondant de Traffic System, de l'Allemagne vers l'Autriche par rapport à la segmentation fournie dans le communiqué de presse sur les résultats de l'exercice 2023.

*** Fin du document***





Pièce jointe