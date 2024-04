Atos publie sa performance du premier trimestre 2024

Communiqué de presse

Atos publie sa performance1 du

premier trimestre 2024

Chiffre d’affaires du T1 2024 : 2 479 m€, en baisse organique de -2,6%

Eviden : -3,9% en organique, reflétant la faiblesse des marchés des Amériques et du Royaume-Uni

Tech Foundations : -1,5% en organique, reflétant des réductions de périmètres contractuels pour certains clients en Amériques et Europe Centrale

Prise de commandes de 1,6 mds€ pour un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires à 64% par rapport à 73% l’an dernier

Ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires d’Eviden à 83 %, contre 79 % l’année dernière, grâce à une plus forte demande pour l’activité High-Performance Computing (HPC)

Ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de Tech Foundations à 47%, contre 68% l’année dernière en raison de l’allongement des cycles de décision des clients

Marge opérationnelle de 48 m€ soit 1,9% du chiffre d’affaires total

Eviden à 1,9% et Tech Foundations à 2,0%





Position de trésorerie2 de 1,0 milliard d’euros au 31 mars 2024

Endettement net de 3,9 milliards d’euros, reflétant une baisse des actions spécifiques sur le fonds de roulement de 1,3 milliard d’euros par rapport à décembre 2023

Mise en œuvre du financement intermédiaire de 450 millions d’euros en cours

Plan d’affaires présenté le 9 avril à ajuster pour tenir compte de la performance opérationnelle et des tendances commerciales actuelles

Révision du plan d’affaires 2024-2027 entrainant une augmentation du besoin de nouvelles liquidités et potentiellement une réduction de dette supplémentaire

Communication au marché dans les jours à venir

Prolongation de la date limite des propositions de refinancement au 3 mai

Donnant à toutes les parties prenantes le temps d’intégrer cette nouvelle information

Objectif de parvenir à un accord de refinancement avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024 inchangé

Paris, France – le 25 avril 2024 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui sa performance pour le premier trimestre 2024.

Paul Saleh, Directeur Général d’Atos a déclaré : « Tech Foundations et Digital poursuivent l’exécution de leurs plans de transformation. Les activités ont néanmoins été impactées par des conditions de marché plus faibles dans des régions clés telles que les Amériques et l’Europe Centrale et par des reports dans l’attribution de contrats.

Au cours de ce trimestre, notre activité Big data et cybersécurité (BDS) a accru son leadership dans le domaine du calcul de haute performance (HPC), avec un nouveau contrat remporté au Danemark pour accélérer la recherche et l’innovation dans divers domaines tels que la santé, les sciences de la vie et la transition verte, ainsi que des travaux supplémentaires pour des clients actuels de HPC.

Le 9 avril, nous avons présenté les paramètres clés de notre cadre de refinancement pour faire face à notre niveau d’endettement et aux échéances à venir. Nous mettrons à jour dans les jours à venir ces paramètres afin de tenir compte de l’ajustement de notre plan d’affaire pour 2024-2027. Nous avons par conséquent prolongé la date limite de soumission des propositions de refinancement des parties prenantes existantes d’Atos SE et des investisseurs tiers au 3 mai. Nous examinerons ces propositions avec nos créanciers financiers et conviendrons de la voie à suivre. Notre objectif restant de parvenir à une solution de refinancement avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024.

J’aimerais saisir cette opportunité pour souligner l’engagement de nos 94 000 employés qui apportent à nos clients la plus haute qualité de service. Je tenais également à dire merci à nos clients et partenaires pour leur soutien continu. »

Chiffre d’affaires par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires T1 2024 Chiffre d'affaires T1 2023 Chiffre d'affaires T1 2023* Variation Organique* Eviden 1 164 1 317 1 212 -3,9% Tech Foundations 1 314 1 473 1 334 -1,5% Total 2 479 2 790 2 546 -2,6%

*: à périmètre et taux de changes constants

Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 2 479 millions d’euros au T1 2024, en baisse organique de -2,6% par rapport au T1 2023.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est élevé à 1 164 millions d’euros, en baisse organique de -3,9%

Digital a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires à un chiffre dans le milieu de fourchette. Tandis que le chiffre d’affaires en Europe continentale a augmenté, grâce à des contrats avec le secteur public et les services d’utilité publique, l’activité Digital a été impactée par le ralentissement général du marché dans les Amériques et par la réduction du périmètre de certains contrats au Royaume-Uni.

a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires à un chiffre dans le milieu de fourchette. Tandis que le chiffre d’affaires en Europe continentale a augmenté, grâce à des contrats avec le secteur public et les services d’utilité publique, l’activité Digital a été impactée par le ralentissement général du marché dans les Amériques et par la réduction du périmètre de certains contrats au Royaume-Uni. L’activité Big Data & Cybersécurité (BDS) a enregistré une faible décroissance de ses revenus à un chiffre. Le chiffre d’affaires des activités d’Advanced Computing était en légère hausse, avec une activité plus forte dans le secteur public en France et en Asie. Le chiffre d’affaires de l’activité de Sécurité Numérique était en baisse, impacté par le retard dans la montée en puissance d’un grand projet en Europe.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est élevé à 1 314 millions d’euros, en baisse organique de - 1,9%.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) a baissé de – 3,6%. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA ont été compensées par le ralentissement des dépenses du secteur public en Europe Centrale et par des réductions de périmètre contractuel et des baisses de volume dans les Amériques.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) a baissé de – 3,6%. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA ont été compensées par le ralentissement des dépenses du secteur public en Europe Centrale et par des réductions de périmètre contractuel et des baisses de volume dans les Amériques. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier a enregistré une hausse à un chiffre dans le haut de la fourchette, reflétant la forte demande de matériels et de logiciels provenant de clients européens et une croissance modérée des activités de Business Process Outsourcing (BPO) au Royaume-Uni.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires du Groupe a été impacté par des reports dans l’attribution de nouveaux contrats et de travaux supplémentaires, les clients attendant la finalisation du plan de refinancement du Groupe.

Chiffre d’affaires par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires T1 2024 Chiffre d'affaires T1 2023 Chiffre d'affaires T1 2023* Variation organique* Amériques 547 642 591 -7,5% Europe du Nord & APAC 754 788 778 -3,2% Europe Centrale 533 633 554 -3,8% Europe du Sud 565 661 561 +0,7% Autres & Structures globales 81 66 62 +29,9% Total 2479 2790 2546 -2,6%

*: à périmètre et taux de changes constants

Amériques : le chiffre d’affaires a reculé de -7,5% en organique, reflétant le ralentissement général des conditions de marché. Les activités Digital ont enregistré une baisse reflétant les résiliations de contrats et la baisse de volume dans les secteurs de la santé et de l’assurance. La livraison d’un projet de supercalculateur en Amérique du Sud au premier trimestre de 2023, a également apporté une base de comparaison avec l’exercice précédent plus élevée pour BDS. Le chiffre d’affaires de l’activité Tech Foundations a reculé en raison des résiliations de contrats et de la réduction des périmètres avec certains clients.

Europe du Nord & APAC : le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse organique de -3,2%. Eviden a enregistré une baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette, reflétant la faible demande des clients Secteur Public, Santé et Assurance. Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a été en légère hausse, avec la contribution de l’Asie et la hausse des activités de Business Process Outsourcing (BPO) compensant la baisse de volume dans le secteur de la santé.

Europe centrale : le chiffre d’affaires a enregistré une baisse organique de -3,8%. Le chiffre d’affaires d’Eviden a légèrement baissé, la croissance du chiffre d’affaires dans le Digital en Allemagne et en Autriche ayant été compensée par une activité BDS plus faible. Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a enregistré une baisse à un chiffre reflétant les retards des dépenses du secteur public.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de +0,7%. Le chiffre d’affaires d’Eviden a augmenté à un chiffre dans le milieu de la fourchette, reflétant une forte activité dans les supercalculateurs. Digital affiche une hausse de son chiffre d’affaires, bénéficiant de la montée en puissance de grands contrats en Espagne et avec une grande entreprise de services d’utilité publique en France. Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a enregistré une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette à la suite de l’achèvement de contrats avec des clients des secteurs Banque et Secteur Public.

Autres & Structures globales, qui englobent le Moyen-Orient, l’Afrique, Major Events ainsi les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales, a connu une forte croissance organique de +30%, reflétant la forte performance de Major Events avec la montée en puissance des activités liées aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et au contrat avec l’UEFA.



Activité commerciale

Les prises de commandes ont atteint 1 586 millions d’euros. Les prises de commandes pour Eviden ont atteint 966 millions d’euros et 620 millions d’euros pour Tech Foundations.

Le ratio de prise de commandes sur chiffres d’affaires du groupe s’est élevé à 64% au premier trimestre 2024, en baisse par rapport à 73% au premier trimestre 2023, reflétant des reports dans l’attribution de contrats, les clients attendant la finalisation du plan de refinancement du Groupe.

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 83%, en hausse de +4 points par rapport au premier trimestre de 2023. Cette hausse reflète les commandes significatives reçues par BDS, notamment pour un système d’IA (intelligence artificielle) pour la recherche médicale et scientifique au Danemark, et des contrats d’extension de capacité de calcul sur des supercalculateurs existants : Santos Dumont au Brésil et le Jean Zay en France. Les prises de commandes comprenaient également un contrat de mise en œuvre et de maintenance d’un système SAP pour l’Union européenne et un contrat de maintenance applicative avec un client du secteur public en Europe centrale.

Chez Tech Foundations, le ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires du premier trimestre s’est élevé à 47% en baisse par rapport à 68% au premier trimestre 2023. Malgré les renouvellements réussis de plusieurs contrats importants, notamment sur le marché Hybrid Cloud & Infrastructure dans le secteur des Transports et sur le Digital Workplace avec un client du secteur financier en Amériques, la signature de nouveaux contrats d’externalisation a été retardée du fait de la faible demande pour de nouveaux services dans le secteur public en Europe Centrale et du report des décisions de nos clients dans l’attente de la finalisation de notre plan de refinancement pour des projets informatiques de grande ampleur.

A fin mars 2024, le carnet de commandes du groupe s’élevait à 17,3 milliards d’euros, représentant 1,7 années de chiffre d’affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales s’élevait à 6,0 milliards d’euros à fin mars 2024.

Marge opérationnelle

Au premier trimestre 2024, la marge opérationnelle du Groupe s’est élevée à 48 millions d’euros, soit 1,9% du chiffre d’affaires contre 3,3% l’année précédente.

La marge opérationnelle de Eviden s’est établie à 22 millions d’euros soit 1,9%, en baisse organique de -330 points de base. La rentabilité de Eviden a diminué, impactée par la baisse du chiffre d’affaires, un taux d’utilisation des ressources facturables plus faible et des investissements plus élevés en Advanced Computing.

La marge opérationnelle de Tech Foundations s’est établie à 26 millions d’euros soit 2,0%, en progression organique de +50 points de base, reflétant la poursuite de l’exécution de son programme de transformation.

Sur la base des conditions de marché actuelles et de la performance de l’activité au premier trimestre, Atos ajustera son plan d’affaires pour 2024-2027 et communiquera les révisions à y apporter dans les jours à venir.



Trésorerie et endettement financier net au T1 2024

Au 31 mars 2024, la trésorerie, équivalent trésorerie et les actifs financiers à court terme s’élevaient à 1,0 milliard d’euros, en baisse de 1,4 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2023, reflétant principalement la baisse des actions spécifiques sur le fonds de roulement de 1,3 milliard par rapport à l’exercice fiscal 2023.

Au 31 mars 2024, l’endettement net s’est élevé à 3,9 milliards d’euros par rapport à 2,3 milliards d’euros à la fin de l’année dernière, reflétant principalement la baisse des actions spécifiques sur le fonds de roulement.

Financement intermédiaire

La mise en œuvre du financement intermédiaire de 450 millions d’euros avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d’obligations et l’Etat français communiqué le 9 avril 2024 est en cours.

Discussions sur le refinancement avec les créanciers financiers en cours avec un objectif de finalisation d’ici juillet 2024

Atos SE a engagé une procédure de conciliation amiable afin d’accélérer les discussions avec ses créanciers financiers. Il s’agit de faciliter l’émergence d’un accord global concernant la restructuration de la dette financière dans un délai court et limité de quatre mois, qui pourrait être prolongé d’un mois si nécessaire.

Dans ce contexte, Atos SE a présenté les paramètres clés de son cadre de refinancement le lundi 8 avril 2024 à ses créanciers financiers.

Sur la base des conditions de marché actuelles et de la performance de l’activité au premier trimestre de l’année, Atos ajustera son plan d’affaires 2024-2027, ce qui devrait conduire à une augmentation du paramètre du besoin de liquidités nécessaires pour financer l’activité et potentiellement à une réduction de dette supplémentaire.

La date de soumission des propositions par les parties prenantes existantes d’Atos SE et les investisseurs tiers est repoussée au 3 mai 2024 pour donner à toutes les parties prenantes le temps d’intégrer cette nouvelle information, qui sera communiquée dans les jours à venir.

Atos évaluera toutes les propositions, sous l’égide du conciliateur Maître Hélène Bourbouloux, dans le meilleur intérêt social de l’entreprise, y compris de ses employés, clients, fournisseurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en maintenant un mix d’activités attractif. Atos prendra également en considération les impératifs de souveraineté de l’État français.

Atos a pour objectif de parvenir à un accord global sur la nouvelle structure de capital de la Société d’ici juillet 2024.

Atos informera le marché en temps utile de l’avancée des discussions sur le refinancement, ce qui entraînera une évolution de sa structure de capital à la suite d’un accord global et final de refinancement, pouvant inclure l’émission de nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution des actionnaires existants.

Les actionnaires et les créanciers financiers seront consultés conformément aux exigences légales françaises.

Pour rappel, les paramètres financiers du cadre de refinancement mis à disposition par le Groupe, sont basés sur le périmètre actuel du Groupe, qui comprend les actifs Eviden et Tech Foundations, sans tenir compte de l’impact de toute éventuelle cession d’actifs.

Ces paramètres servent de lignes directrices pour toutes les parties intéressées qui présenteront à terme leurs propositions à l’entreprise et au conciliateur.

Ressources humaines

L’effectif total du groupe s’est élevé à 93 642 employés à fin mars 2024, en baisse de -1,6% par rapport à 95 140 à fin décembre 2023. Durant ce premier trimestre, le groupe a recruté 3 079 employés (dont 94,7% étaient des employés directs), tandis que le taux d’attrition était de 13,0% contre 15,3% en 2023, soit le taux le plus faible pour un premier trimestre depuis 3 ans.

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 du Groupe, le jeudi 25 avril 2024 à 8h00 (CET - Paris).

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/ady4y3pm

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

https://register.vevent.com/register/BI633fab59d4cc4520b165781369018611

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant.

10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net , rubrique Investisseurs.

ANNEXE

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle du premier trimestre 2023 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier trimestre 2024 sont comparés au chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier trimestre 2023 à périmètre et taux de changes constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier trimestre 2023 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle du premier trimestre 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous.

En 2023, le Groupe a examiné le traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels standards tiers à la suite de la décision publiée par l’ESMA en octobre 2023, illustrant la décision de l'IFRS IC et donnant une position restrictive dans l'analyse Principal versus Agent sous IFRS 15 pour de telles transactions. Le chiffre d’affaires du T1 2023 a été retraité à ce titre pour -16 millions d'euros, ce qui a concerné Eviden dans la Région Amériques, sans incidence sur la marge opérationnelle.

Chiffre d'affaires T1 2023 en millions d'euros T1 2023 publié Retraitement T1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2023* Eviden 1 334 -16 1 317 0 -102 -3 1 212 Tech Foundations 1 473 0 1 473 0 -138 -1 1 334 Total 2 806 -16 2 790 0 -239 -4 2 546 Chiffre d'affaires T1 2023 en millions d'euros T1 2023 publié Retraitement T1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2023* Amériques 659 -16 642 0 -39 -13 591 Europe du Nord & APAC 788 0 788 0 -20 10 778 Europe Centrale 633 0 633 0 -81 2 554 Europe du Sud 661 0 661 0 -100 0 561 Autres & Structures globales 66 0 66 0 0 -4 62 Total 2 806 -16 2 790 0 -239 -4 2 546

*: à périmètre et taux de changes constants

Au premier trimestre 2024, les effets de périmètre se sont élevés à -240 millions d'euros. Ils étaient principalement liés à la cession de l'Italie en Europe du Sud, de UCC dans toutes les régions, d'EcoAct en Europe du Sud, Amériques et en Europe du Nord & APAC, de la participation dans la co-entreprise avec State Street en Amériques.

Les effets de change ont impacté négativement le chiffre d'affaires pour -4 millions d'euros. Ils provenaient principalement de la dépréciation du dollar américain, du peso argentin et de la livre turque, non compensée par l’appréciation de la livre sterling.

Marge opérationnelle T1 2023 en millions d'euros T1 2023 publié Retraitement T1 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2023* Eviden 81 0 81 0 -17 0 63 Tech Foundations 29 0 29 0 -9 0 20 Total 110 0 110 0 -26 -1 84

*: à périmètre et taux de changes constants

***

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro d’enregistrement D.23-0321 et dans les comptes consolidés 2023 publiés par Atos SE le 26 mars 2024. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

1 Non audités

2 Trésorerie & équivalent trésorerie et actifs financiers à court terme

Pièce jointe