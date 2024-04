UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 25.4.2024 klo 9.45

Tim Kirchen nimitetty UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi

Tim Kirchen on nimitetty UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Samalla hänestä tulee UPM:n johtajiston jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Massimo Reynaudolle.

Tim Kirchen, s. 1980, toimii tällä hetkellä UPM Raflatacin Americas-alueen liiketoimintajohtajana. Hän on hoitanut tehtävää Yhdysvalloissa vuodesta 2018, jolloin hän aloitti UPM:n palveluksessa. Aiemmin hän on toiminut useissa SIG Combibloc Groupin johtotehtävissä.

Tim on Saksan ja Yhdysvaltojen kansalainen. Hänellä on liiketalouden tutkinto Trierin Yliopistosta Saksassa ja MBA-tutkinto Midwestern State Universitystä Yhdysvalloissa. Tim aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2024 ja hänen toimipaikkansa on Helsinki.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Timin tervetulleeksi uuteen tehtävään ja yhtiön johtajistoon. Hän on kasvuhakuinen ja erityisesti arvostan hänen muutosjohtamiskykyään. Nämä ovat mahdollistaneet UPM Raflatacin Americas-liiketoiminnan onnistuneen muutoksen hänen johdollaan” toteaa Massimo Reynaudo.

