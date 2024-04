Kutsu UPM:n pääomamarkkinapäivään 2024

(UPM, Helsinki, 25.4. 2024 klo 12.45) – UPM kutsuu sijoittajat, analyytikot ja pankkiirit pääomamarkkinapäivään, joka järjestetään Lontoossa torstaina 5.9.2024. Tilaisuuden osallistujat tapaavat toimitusjohtaja Massimo Reynaudon ja muita UPM:n johtajiston jäseniä ja kuulevat heidän näkemyksiään. Tämä on erinomainen tilaisuus keskustella UPM:n strategiasta, liiketoiminnoista, tuloksesta, vastuullisuudesta ja kasvumahdollisuuksista.



Lontoossa järjestettävän tilaisuuden esityksiä voi seurata myös suorassa verkkolähetyksessä paikallista aikaa klo 13 alkaen. Verkkolähetyksessä voi esittää kysymyksiä. Esitysten tallenteet julkaistaan UPM:n verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautuminen Lontoossa järjestettävään tilaisuuteen ja verkkolähetykseen on avoinna.

Pääomamarkkinapäivän alustava aikataulu (paikallista aikaa):

12.00–13:00 Ilmoittautuminen ja lounas

13:00–15:00 Esitykset ja verkkolähetys

15:00–16:00 Kahvi ja verkostoitumista

Tapahtumapaikka:

LSEG (London Stock Exchange Group)

10 Paternoster Square

Lontoo, EC4M 7LS

Iso-Britannia

Linkki verkkolähetykseen lähetetään rekisteröityneille osallistujille myöhemmin.

Tervetuloa UPM:n pääomamarkkinapäivään ja ilmoittaudu jo nyt.

Lisätietoja antavat:

UPM, Sijoittajasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 020 415 0033

ir@upm.com

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

