PATTISON modernise sa pile technologique en matière d’affichage extérieur avec Broadsign

MONTRÉAL, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chef de file en matière de technologie publicitaire d’affichage extérieur, Broadsign a annoncé aujourd’hui que PATTISON Affichage , un important propriétaire de médias d’affichage extérieur au Canada, a adopté la totalité de sa pile technologique en matière d’affichage extérieur . PATTISON utilise déjà la solution centralisée de Broadsign pour ses flux de travail d’affichage extérieur numérique programmatique, et ce partenariat élargi lui permet désormais de gérer et d’optimiser de façon dynamique son offre en matière d’affichage extérieur pour dégager de nouveaux revenus potentiels. En outre, le partenariat offre aux marques de nouvelles façons de planifier des campagnes avec les stocks d’affichage extérieur de PATTISON dans le cadre d’une approche plus ciblée et basée sur les impressions. Il accélère la vitesse à laquelle PATTISON peut afficher les publicités de sa clientèle sur ses stocks d’affichage extérieur situés près des voies urbaines, des immeubles résidentiels et de bureaux, des stations de transport en commun, des aéroports et d’autres lieux au Canada.



Offrant un processus de programmation publicitaire en temps quasi réel avec des outils avancés d’optimisation et de priorisation, la plateforme de Broadsign aide PATTISON à réattribuer le temps auparavant passé à ajuster le rythme des campagnes manuelles et à y ajouter des diffusions quotidiennes afin d’optimiser les campagnes au ralenti. Le moteur d’optimisation de Broadsign fonctionne selon une approche de diffusion individuelle ou d’impression basée sur l’objectif de chaque campagne. Il permet à l’équipe des ventes de PATTISON de trouver facilement d’autres stocks disponibles, même pendant les périodes de forte demande. Avec la plateforme d’affichage extérieur mise à jour, PATTISON peut maintenant personnaliser facilement les campagnes en fonction des besoins de sa clientèle. Depuis le lancement de son déploiement début mars, la nouvelle plateforme a propulsé les campagnes d’affichage extérieur de certains des plus importants clients de PATTISON, dont Holt Renfrew, Lotto Québec, McDonald’s, et Tim Hortons.

« Lorsque nous avons évalué nos options, la pile technologique de Broadsign est vite apparue comme la solution la mieux adaptée, particulièrement pour nos besoins en matière de serveur publicitaire. Elle nous permet de maximiser le rendement et le potentiel de revenus tout en exécutant harmonieusement les campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique en fonction des objectifs des clients sans intervention manuelle, ou très peu », indique Jessica Littlejohn, directrice de l’innovation numérique pour PATTISON. « Notre offre de produits numériques n’a jamais été aussi solide qu’avec Broadsign au centre. De plus, notre équipe a plus de temps pour faire ce qu’elle fait le mieux : comprendre et aider notre clientèle à réaliser ses objectifs. »

Partageant l’opinion de Mme Littlejohn, le président de PATTISON, Steve McGregor, ajoute : « Le soutien de l’équipe de Broadsign pendant le processus a été déterminant dans la réalisation de nos objectifs professionnels et la préparation à notre prochaine phase de croissance. »

« PATTISON est une pionnière de l’industrie et a la réputation de toujours avoir une longueur d’avance. C’est l’un des premiers propriétaires de médias à offrir une solution complète d’affichage extérieur numérique programmatique et des options avancées de ciblage axé sur le public », déclare Maarten Dollevoet, directeur des recettes chez Broadsign. « L’engagement de PATTISON à améliorer ses outils numériques pour se préparer à la prochaine vague d’affichage extérieur est inspirant, et nous sommes heureux de nous associer avec cette entreprise pour l’aider à atteindre ses objectifs. »

À propos de Broadsign

Broadsign permet aux propriétaires de médias, aux agences et aux marques d’exploiter le potentiel et la portée de l’affichage extérieur pour communiquer avec le public au moyen de canaux publicitaires uniques. Plus de 1,5 million d’affiches statiques et numériques le long des routes et dans les aéroports, les centres commerciaux, les magasins de détail, les cliniques médicales, les transports en commun, les bornes de recharge pour véhicules électriques et bien plus sont alimentées par Broadsign, rejoignant le public à de multiples points de contact du parcours de consommation. La plateforme de Broadsign aide les propriétaires de médias comme Outfront, Pattison Outdoor, Global et Intersection à simplifier leurs activités professionnelles et à maximiser les occasions de revenus tout en permettant aux spécialistes du marketing et aux agences de planifier et d’exécuter plus facilement des campagnes d’affichage extérieur dynamique qui touchent le public. Des marques comme AB InBev, Disney, FanDuel, H&M, Honda, HP, Johnson & Johnson, KLM, Uber Eats, Sea-Doo, Samsonite et bien d’autres ont exécuté avec succès des campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique alimentées par la technologie de Broadsign. https://broadsign.com

À propos de PATTISON

PATTISON Affichage, une division de The Jim Pattison Group, est l’entreprise d’affichage publicitaire extérieur la plus importante au Canada. PATTISON Outdoor aide les marques et les entreprises à exploiter le potentiel de l’affichage publicitaire extérieur en offrant la gamme la plus complète de produits, de marchés, de données et de services de soutien à la clientèle. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions novatrices en matière d’affichage extérieur avec des produits allant des panneaux d’affichage traditionnels aux formats destinés au transport en commun, à la publicité numérique, aux aéroports, aux immeubles résidentiels et de bureaux et à l’affichage de rue. PATTISON a son siège social à Mississauga (Ontario) et possède plus de 25 bureaux des ventes dans tout le pays, offrant aux annonceurs une portée et une couverture inégalées avec des produits disponibles dans plus de 200 marchés à l’échelle nationale.