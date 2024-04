Lehdistötiedote, Helsinki, 26.04.2024, klo. 09.00 (EEST)



Nexstim Oyj:n liiketoiminnan päivitys, tammi-maaliskuu 2024

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX) (jäljempänä ”Nexstim” tai ”Yhtiö”) kertoo Yhtiön liiketoiminnan kohokohdista vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Toimitusjohtaja Mikko Karvisen liiketoiminnan päivitys

Strategisen päätavoitteemme mukaisesti olemme alkuvuodesta 2024 jatkaneet keskittymistä kannattavaan liikevaihdon kasvuun. Tämän vuoden alun uusien laitteistojen myynti on ollut hiljaista, mikä on tyypillistä ottaen huomioon sairaaloiden budjettien loppuvuoteen painottuvat ostot. Jatkoimme Diagnostiikka- ja Terapialiiketoimintamme kasvua uusien laitteistojen myynnillä keskeisillä markkina-alueillamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Toimitimme tammi-maaliskuussa 2024 yhteensä 2 uutta NBS-laitteistoa ja etenemme kasvusuunnitelmiemme mukaisesti koko vuoden 2024 myyntiputken kehittämisessä. Olemme myös edistäneet erityisesti yhtiön strategisen kilpailuedun kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uuden NBS 6 -diagnostiikkatuotteemme kehitystyötä, mahdollistaen helppokäyttöiset laitteistot ja tulevaisuuden lisämoduulien käytön samassa laitteistossa. Keskustelut mahdollisten uusien strategisten kumppanien kanssa ovat jatkuneet pyrkimyksenämme skaalata näin teknologiamme käyttöä hoitotyössä entisestään.

Diagnostiikkaliiketoiminnan puolella NBS-laitteistoja on myyty tähän mennessä noin 230 kappaletta tutkimusyliopistoille ja johtaville sairaaloille ympäri maailman. Olemme jatkaneet panostusta läsnäoloomme alan merkittävimmissä kansainvälisissä tapahtumissa. Nexstim osallistui tammikuussa Harvard Medical Schoolin intensiivikurssiin transkraniaalisesta magneettistimulaatiosta (TMS), joka pidettiin Bostonissa, Massachusettsissa sekä Duke TMS -kurssille, joka pidettiin Duke University School of Medicine, Durhamissa, Pohjois-Carolinassa. On ollut ilo tavata sekä nykyisiä että uusia potentiaalisia asiakkaita ja käydä hedelmällisiä keskusteluita tulevaisuuden tarpeista tällä alueella. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että yhä useammat haluavat käyttää Nexstim-laitteistoa sekä diagnostiikka- että terapiatarkoituksiin. Pidämme yhdistelmälaitteistoa selkeänä kilpailuetuna ja haluamme laajentaa tämän alustan tarjonnan uusimman tuotesukupolven NBS 6 -yhdistelmälaitteiston muodossa keskeisille markkinoille maailmanlaajuisesti.

Terapialiiketoiminnan puolella vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa maailmalla oli käytössä yhteensä 86 Nexstim-laitteistoa, joissa terapiasovellus on asennettuna (30 Yhdysvalloissa ja 56 Euroopassa ja muualla maailmassa) masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten. Tähän lukumäärään sisältyvät sekä NBT® ja NBS 6 -laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT-lisäohjelmisto asennettuna. Nexstimin laitteistot eroavat huomattavasti muista markkinoilla olevista TMS-tuotteista. Nexstimin laitteistossa käytetään ainutlaatuista ja erittäin kehittynyttä 3D-navigointitekniikkaa, joka visualisoi yhtiön oman sähkökenttäalgoritmin avulla stimuloinnin tarkan sijainnin, suunnan ja suuruuden. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve todennäköisesti korostuu entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa aivosairauksia yhä monipuolisemmin. Tämä voi avata Nexstimille uudet TMS- hoitojen markkinat, jotka ovat erilliset suhteessa vakavasta masennuksesta tai kroonisesta neuropaattisesta kärsivien potilaiden nykyiseen hoitoon.

Nexstim on menestyksellisesti laajentanut maailmanlaajuista jakelukumppanuusverkostoa viime vuosien aikana ja uskomme, että jatkossa varsinkin Diagnostiikkaliiketoiminnan osalta on saavutettavissa merkittävää lisäkasvua yhä laajempien markkinointi- ja jakelukumppanuuksien kautta. Tällaisten strategisten jakelukumppanuuksien kautta on mahdollista saada kustannustehokkaasti yhä useammalle asiakkaalle tietoa Nexstimin laitteistoista ja palveluista sekä mahdollinen edustus markkinoille, joille se ei olisi yksin yhtä nopeasti ja taloudellisesti rakennettavissa. Tuotteemme teknologinen johtajuus, helppokäyttöisyys sekä lisämoduulien skaalautuvuus luovat houkuttelevan pohjan kumppanuuksien kautta tapahtuvalle kasvulle.

Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme ovat monella tavalla myönteiset vuodelle 2024. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme maailmanpoliittisen tilanteen kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+ 358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS System 5 -laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

