CARBIOS公司携手合作伙伴为世界首家PET塑料生物降解回收工厂奠基

CARBIOS公司的这家工厂也是世界首家采用革命性酶解聚技术降解废弃塑料的工厂，这标志着塑料和纺织品向循环经济转型迈出的重要一步。





超过200名各界嘉宾出席了这一重要仪式，其中包括来自各类机构、合作品牌和行业合作伙伴的代表





工厂建成后在全力运转的情况下预计每年可处理50000吨预加工的塑料废物





隆拉维尔（Longlaville，法国），2024年4月25日（欧洲中部时间19点30分）。 CARBIOS 公司（巴黎泛欧交易所股票代码：ALCRB）今天为世界上第一家PET塑料生物降解回收工厂奠基，当地政府官员、合作品牌和工业合作伙伴代表出席了奠基仪式。CARBIOS公司是生物技术开发与产业化领域的先驱企业，并以再创塑料和纺织品的生命周期为己任。CARBIOS公司的第一家商业性塑料生物回收工厂位于大东部大区（Grand-Est）的隆拉维尔，它以工业化规模提供PET废物酶解聚解决方案，以加速塑料和纺织品的循环经济步伐，从而在解决塑料污染方面发挥至关重要的作用。工厂建成后在全力运转的情况下预计每年可处理50000吨预加工的塑料废物。工厂建设正在按计划进行，大批量产品将于2026年起交付客户。

PET是世界上使用最普遍的第二大塑料，目前PET塑料主要以石油为原材料。得益于CARBIOS公司开发的酶生物降解回收技术，PET塑料的制造将不再依靠石油开采，而是以PET废弃塑料为原料。这项先进的技术开辟了塑料回收利用的新路径，特别是对于源自包装废料和聚酯纺织废料的多层、彩色和不透明包装盒等产品，而这类产品迄今为止很少或尚未被回收利用，这一新技术还为它们赋予了新的经济价值。此外，这项技术不仅令法国成为绿色创新的先行者，还推动了法国的再工业化，加强了法国在可持续经济转型中的领导地位。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）于2024年4月24日在其LinkedIn帐户上发帖称：“随着明天CARBIOS公司隆拉维尔工厂的奠基仪式，一场技术革命即将成为现实：世界上第一条塑料生物回收产业线由此诞生。这是法国的骄傲！生态转型与经济增长，法国制造与法国创新齐头并进。”

法国生态转型与国土协调部长克里斯托夫·贝许（Christophe Béchu）：“适逢各国领导人在渥太华就一项反对塑料污染的国际条约进行谈判之际，CARBIOS公司的塑料生物回收工厂的奠基仪式在这一国际背景下尤其具有重要意义。本次奠基仪式展示了法国对生态转型的承诺力度，见证了法国将挑战变为机遇以实现更可持续未来的能力。这家工厂是世界上首家塑料生物回收工厂，它体现了法国在应对复杂环境挑战方面的创新能力，体现了法国为未来提供可持续解决方案的能力，它将塑料和纺织废料转化为宝贵的资源，实现了真正意义上的循环经济。”

法国工业部长罗兰·莱斯库尔（Roland Lescure）：“本次奠基仪式是我们一年来实施绿色工业革命的标志：这项可持续创新技术不仅是法国的骄傲，而且还为当地创造了切实的就业机会。这也是我们应用于所有工业部门的标志性方法：发展有经济意义的生态产业。在法国财政部门和行政部门的全力支持下，CARBIOS公司位于隆拉维尔的新工厂将有可能消除法国纺织品回收行业发展道路上的主要技术障碍。”

法国大东部大区主席弗兰克·勒鲁瓦（Franck Leroy）：“我为能支持世界上第一家PET塑料生物回收工厂的创建而感到骄傲。Carbios公司完美诠释了我们以现代化、负责任的方式实现再工业化的意愿，这一项目将大东部大区置于生态转型的核心。这一决定性的创新项目不仅有利于解决塑料污染问题，而且还为隆拉维尔地区创造了150个就业机会。”

CARBIOS公司总经理埃马纽埃尔·拉登特（Emmanuel Ladent）：“CARBIOS公司创建了世界上第一家PET生物回收工厂，这意味我们有能力将梦想变为现实。我们革命性的酶解聚技术标志着塑料回收新时代的到来，即从依赖石油原料转向由PET废物本身为驱动的循环经济。CARBIOS公司继续其使命，携手遍布全球的战略合作伙伴，开启充满前景的商业性、国际性发展新篇章。 我要感谢在场的合作品牌和工业合作伙伴，特别是欧莱雅集团、普罗旺斯欧舒丹、彪马、三得利饮料与食品欧洲公司、萨洛蒙（Salomon）、昂跑 (On）、CITEO和Novonesis公司，感谢他们为这一历史性项目的成功所做出的努力。”

CARBIOS公司创始人兼董事会主席菲利普·普莱特（Philippe Pouletty）：“凭借科学，凭借充满激情的团队，凭借与工业和商业挑战相对等的公共、私营领域的财力支持，凭借忠诚的合作伙伴，我们可以为拯救地球环境贡献一己之力。隆拉维尔工厂的奠基标志着我们的技术进入了工业和商业部署阶段，我们的目标是在未来几年内令CARBIOS公司成为塑料回收领域的世界领袖。”

欧莱雅集团运营总经理安托万·范莱伊斯（Antoine Vanlaeys）：“作为CARBIOS公司最早的合作伙伴，我们感到非常高兴：这一历险大约始于七年前，那时我们共同创建了一个旨在实现塑料生物回收工业化的财团，然后在2019年我们以欧莱雅的私募股权基金BOLD（Business Opportunities for L’Oréal Development）参与了CARBIOS的增资行动。CARBIOS公司的PET塑料生物回收工厂的奠基仪式是一个重要而崭新的里程碑。它确认了这项开创性技术的规模化发展，而这项技术将有助于塑料生命周期的可持续管理。我们相信合作的力量，我们致力于与合作伙伴创建面向未来的解决方案，我们也因此逐渐实现自身的可持续发展目标。欧莱雅集团与CARBIOS公司以实际行动证明了这些。”

世界上第一家PET塑料生物回收工厂

CARBIOS公司的技术实现了PET塑料的循环利用，并提供了化石源单体的替代性原材料，使PET生产商、废物管理公司、公共实体和品牌能够获得有效的塑料回收解决方案，以满足监管要求并履行企业在可持续发展方面的承诺。工厂建成后预计每年可处理50000吨PET预加工废物（相当于20亿个彩色塑料瓶、25亿个食品包装盒或3亿件T恤）。工厂还将为该地区创造150个直接和间接的就业机会。2023年10月，CARBIOS公司获得了工厂的建造和运营许可。工厂目前正在建设中，所占土地于2024年2月14日从Indorama Ventures处正式购得。2024年2月，CARBIOS公司与De Smet Engineers & Contractors（DSEC）公司宣布合作进行工厂建设。多项供应协议，特别是与CITEO和Landbell Group签订的供应协议，确保了工厂运营所需的大部分必要原材料。 工厂靠近比利时、德国和卢森堡边境，这一独特的地理位置对于确保就近获得废物具有战略意义。

在“法国2030投资计划”（France 2030）框架下，法国政府和大东部大区政府将全力支持CARBIOS公司，预计财力支持额度将达到5400万欧元。

“法国2030投资计划”（France 2030）是一项规模空前的投资计划。法国政府将投资540亿欧元，以支持公司、大学和研究机构能够以有竞争力的方式应对未来世界的生态挑战和吸引力挑战，并培养各行业的未来领袖，特别是在生态转型领域。从基础研究到创意，再到新产品或服务的诞生，“法国2030投资计划”支持从创新直至工业化的整个创业生命周期。

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关于CARBIOS

CARBIOS 是一家生物技术公司，致力于开发生物解决方案并将其产业化，以重塑塑料和纺织品的生命周期。受大自然的启发，Carbios 开发了基于酶的塑料分解工艺，旨在避免塑料和纺织品污染，加速向循环经济过渡。其两项颠覆性技术，分别用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的生物回收和聚乳酸（PLA）的生物降解，目前已达到工业和商业规模。其生物循环示范工厂已于 2021 年投入运营，与 Indorama Ventures 合作的全球首家生物循环工厂也在建设中。Carbios 获得了科学界的认可，论文发表于全球顶尖科学杂志《自然》杂志的封面，并得到了化妆品、食品饮料和服装行业知名品牌的支持，以提高其产品的可回收性和循环性。雀巢饮用水、百事可乐和欧洲三得利都是Carbios和欧莱雅成立的包装联盟的成员。此外，On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和 Salomon 与 Carbios 合作成立了纺织品联盟。

Carbios 是一家由 Truffle Capital 于 2011 年创立的生物技术公司，符合 PEA-PME 的资格，这是一个允许法国居民投资中小企业并获得所得税减免的政府计划

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