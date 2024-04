Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2023

Admirals on tunnistajaks aktiivsete ja uute klientide arvu märkimisväärsele kasvule.

Uute avalduste arv Grupis kasvas 2022. aastaga võrreldes 77% 266 779 avalduseni ja 2021. aastaga võrreldes 116% (2022: 151 116, 2021: 123 714 ja 2020: 93 703 uut avaldust).

Admiral Markets AS kauplemistegevuse netotulu oli 9,1 miljonit eurot (2022: 44,3 miljonit eurot, 2021: 20,5 miljonit eurot ja 2020: 47,1 miljonit eurot);

EBITDA oli -6,9 miljonit eurot (2022: EUR 25,9 miljonit eurot, 2021: EUR 2,5 miljonit eurot ja 2020: 21,6 miljonit eurot);

Aktiivsete klientide arv Grupis kasvas 2022. aastaga võrreldes 62% 89 764 kliendini ja 2021. aastaga võrreldes 83% (2022: 55 242, 2021: 49 080 ja 2020: 48 341 aktiivset klienti).

Aktiivsete kontode arv kasvas Grupis 2022. aastaga võrreldes 57% 110 471 kliendini ja 2021. aastaga võrreldes 75% (2022: 70 436, 2021: 63 231 ja 2020: 62 854 aktiivset kontot).

Finantsseisundi aruanne



(tuhandetes eurodes) 31.12.2023 31.12.2022 Varad



Nõuded krediidiasutustele 10 175 20 111 Nõuded investeerimisühingutele 9 014 13 266 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 6 353 7 933 Laenud ja nõuded 37 274 34 634 Varud 311 48 Muud varad 970 2 230 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 494 1 850 Kasutusõigusega vara 2 221 2 684 Immateriaalne põhivara 2 943 3 095 Varad kokku 74 935 90 031





Kohustused



Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 217 214 Võlad ja ettemaksed 980 4 350 Allutatud võlakirjad 1 353 1 827 Rendikohustis 2 499 2 949 Kohustused kokku 5 049 9 340





Omakapital



Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 67 041 77 846 Omakapital kokku 69 886 80 691 Kohustused ja omakapital kokku 74 935 90 031





Koondkasumiaruanne



(tuhandetes eurodes) 2023 2022





Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 41 777 70 462 Vahendustasu tulu 1 668 1 880 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -34 656 -28 832 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 339 753 Kauplemistegevuse netotulu 9 128 44 263 Muud tulud 877 528 Muud kulud 10 -10 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 1 044 698 Muud samalaadsed intressitulud 172 137 Intressikulu -184 -210 Netokasum valuutakursi muutustest -214 1 130 Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 61 -363 Tööjõukulud -4 634 -4 828 Tegevuskulud -12 168 -14 826 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1 259 -1 202 Kasutusõigusega vara kulum -484 -483 Kasum enne tulumaksu -7 651 24 834 Tulumaks -535 0 Aruandeperioodi kasum -8 186 24 834 Aruandeperioodi koondkasum -8 186 24 834 Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta -20,26 61,47



Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://www.admirals.group/ee/admiral-markets-as-reports

Admiralsist:

Admirals on üks maailma juhtivaid FinTech ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele.

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

ir@admiralmarkets.com

