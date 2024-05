Delårsrapport 1. kvartal 2024 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 1. kvartal 2024 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vi har fået en god start på året med et første kvartal, der har udviklet sig præcis, som vi forudsagde. Efterspørgslen i markedet nærmer sig den øvre ende af de forventninger, vi har baseret vores guidance på, og krisen i det Røde Hav er fortsat uløst. Begge faktorer bidrog til at løfte resultaterne i første kvartal, og det ser ud til, at de vil fortsætte med at influere på de kommende kvartaler. Vi forventer dog stadig, at de mange nye skibe, der leveres i år og næste år, på et tidspunkt vil udligne effekten af den øgede efterspørgsel og situationen i det Røde Hav, hvilket vil resultere i fornyet pres på markedet. Derfor fastholder vi fokus på stram omkostningsstyring for at kompensere for de højere udgifter i Ocean-forretningen, som følger af ikke at kunne sejle gennem det Røde Hav, samt på at forbedre profitabiliteten i vores Logistik-forretning. Arbejdet med at holde omkostningerne i skak og fortsat levere løsninger af høj kvalitet er afgørende for, at vi kan blive ved med at hjælpe vores kunder med at styrke deres forsyningskæder og navigere bedst muligt gennem de udfordringer, de oplever – både på kort og langt sigt.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521



Vedhæftede filer