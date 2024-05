Nanterre, le 2 mai 2024

VINCI sélectionné pour le programme de mise à niveau du réseau électrique au Royaume-Uni (« Great Grid Partnership »)

OTW, une entreprise commune créée par VINCI Energies et VINCI Construction au Royaume-Uni

« Great Grid Partnership » : un ensemble de projets pour connecter les fermes éoliennes offshore au réseau électrique britannique d’ici 2030

VINCI, à travers OTW, sélectionné pour participer à ces projets

Au Royaume-Uni, Omexom UK & Rol (filiale de VINCI Energies) et Taylor Woodrow (filiale de VINCI Construction) ont créé l’entreprise OTW qui vient d’être désignée entreprise partenaire1 du programme « Great Grid Partnership ». Dans ce cadre, elle pourra se voir attribuer des contrats de conception-construction visant à connecter les nouvelles fermes éoliennes offshore (50 GW) au réseau électrique britannique.

« Great Grid Partnership » consiste à réaliser d’ici 2030 une série de travaux conséquents de mise à niveau des infrastructures de transmission d’électricité (onshore). Il fait partie d’un plan national - d’un montant total de 9 milliards de livres (10,4 milliards d’euros), englobant également la réalisation de nouvelles infrastructures électriques après 2030 - qui mobilisera plus de 300 000 personnes au pic d’activité en 2027.

VINCI contribuera ainsi à limiter la dépendance du Royaume-Uni aux énergies fossiles. Le pays anticipe en effet une hausse de 50 % de ses besoins énergétiques d’ici 2035 et un doublement d’ici 2050. En 7 ans, le pays entend construire six fois plus d’infrastructures de transmission électrique qu’au cours des 30 dernières années.



1 Six autres entreprises ont également été sélectionnées.

