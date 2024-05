NetBet Casino slår sig sammen med Gaming Realms

COPENHAGEN, Denmark, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmarks spillere vil kunne nyde spil fra det populære iGaming-selskab Gaming Realms, som et resultat af et nyt partnerskab, der er blevet aftalt mellem de to virksomheder.

Siden deres grundlæggelse i 2012 er Gaming Realms blevet en indflydelsesrig kraft i iGaming-branchen og har vundet adskillige prestigefyldte priser. Blandt de mange anerkendelser vandt virksomheden i 2020 Which Bingo Award for bedste spilleautomat med Slingo Rainbow Riches, og de er blevet nomineret til kategorien Årets spilleautomatudbyder ved International Gaming Awards 2024.

Selvom Gaming Realms har masser af spil til rådighed, er deres Slingo-spil særligt populære blandt spillerne. Blandt de mange spil, som NetBet Danmarks spillere nu kan nyde, er de spil, der skiller sig mest ud, Slingo Rainbow Riches, Slingo XXXtreme og Slingo Centurion.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Hos NetBet forstår vi, at Slingo-spil er utroligt populære blandt vores spillere. Derfor sigter vi mod at give dem det bredest mulige udvalg af disse spil, så der altid er noget nyt for dem at nyde. Gaming Realms har et fremragende udvalg af Slingo-spil og har etableret sig som en indflydelsesrig figur inden for online gaming, hvilket gør dem til den perfekte partner for et gensidigt fordelagtigt og produktivt forhold."

NetBet Danmarks kunder kan deltage i morskaben med disse nye Slingo-spil og andre spil fra Gaming Realms ved at gå over til NetBet Danmarks hjemmeside.

For mere information, kontakt: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.