Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 21 – 2024

til Nasdaq Copenhagen

3. maj 2024



ROCKWOOL opjusterer forventningen til omsætning og EBIT-margin for helåret 2024

Baseret på foreløbig rapportering, opjusterer ROCKWOOL den forventede omsætning og EBIT-margin for 2024 som følger:

Omsætningen opjusteres til en vækst på omkring midt-encifret procent i lokal valuta fra den tidligere udmelding om salg på nogenlunde samme niveau som i 2023.

EBIT-margin opjusteres til omkring 15 % i stedet for den tidligere udmelding på omkring 13 %.



Foreløbige hoved- og nøgletal for 1. kvartal 2024:

Salget i 1. kvartal af 2024 udgjorde 918 mio. EUR, en stigning på 6 % i lokal valuta drevet af højere end forventet salg indenfor erhvervsbyggeri.

EBIT i 1. kvartal af 2024 steg 46 % til 152 mio. EUR, svarende til en EBIT-margin på 16,5 %, en stigning på 4,5 procentpoint sammenlignet med 1. kvartal af 2023.

Forventninger til 2024:

ROCKWOOL koncernen har haft et godt 1. kvartal for 2024 med solid vækst og god indtjening. Den positive udvikling skyldes højere volumen og stabile salgspriser kombineret med produktivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser.

Det nordamerikanske marked vokser fortsat, og de lokale fabrikker kører nu med høj kapacitet, hvilket afspejler den høje efterspørgsel og vores indsats for at nedbringe leveringstiden. Europa var forsat præget af lav aktivitet på mange markeder som følge af en afmatning i husbyggeriet og høje byggeomkostninger drevet af høje renter og inflation. I kvartalet så vi dog en markant stigning i salget indenfor erhvervsbyggeri i Central- og Østeuropa. Vi så ligeledes en solid stigning i volumen i Sydøstasien, drevet af høj efterspørgsel.

Til trods for en god indtjening i 1. kvartal af 2024, ser vi fortsat en vedholdende inflation. Nogle driftsomkostninger er igen begyndt at stige, hvilket vi forventer at se effekten af i de kommende kvartaler. Indtjeningen forventes derfor at være mere udfordret i resten af 2024. For at kompensere for inflationen vil der blive indført markedsspecifikke salgsprisjusteringer.

Baseret på disse forhold, opjusterer vi koncernens forventning til årets omsætning til en vækst på omkring midt-encifret procent i lokal valuta fra den tidligere udmelding om salg på nogenlunde samme niveau som i 2023. Ligeledes forventer vi en forbedret EBIT-margin på omkring 15 % i stedet for den tidligere udmelding på omkring 13 %. Årets forventning til et investeringsniveau ekskl. opkøb på omkring 375 mio. EUR er uændret.

ROCKWOOL koncernen udsender fuld meddelelse for 1. kvartal af 2024 den 15. maj 2024.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Chief Financial Officer

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil