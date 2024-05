SPIE - Communiqué de presse - Résultats de l'Assemblée Générale du 3 mai 2024

Cergy, le 3 mai 2024,

Approbation des comptes clos le 31 décembre 2023 et d’un dividende de 0,83 euro par action ;

Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité d’auditeur des informations en matière de durabilité ;

Approbation de l’ensemble des résolutions.

Le quorum s’est établi à 80,23 %.

Approbation des comptes de l’année 2023

L’Assemblée Générale des actionnaires du 3 mai 2024 a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2023.

Dividende

L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat pour l’exercice 2023 et la distribution d’un dividende d’un montant de 0,61 euro par action qui sera mis en paiement le 16 mai 2024 (détachement du coupon le 14 mai 2024), un acompte sur dividende de 0,22 euros ayant été versé en septembre 2023.

Nomination

L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité d’auditeur des informations en matière de durabilité.

L’ensemble des autres résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées par l’Assemblée Générale.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblée Générale ».

La vidéo de l’Assemblée Générale est disponible ce jour :

https://channel.royalcast.com/landingpage/spiefr/20240503_1/

À propos de SPIE

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement.

Avec près de 50 000 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

