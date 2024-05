Beslut från JLT Mobile Computers AB:s (publ) årsstämma tisdag den 7:e maj, 2024

Växjö, Sverige, 7:e maj 2024 * * * JLT Mobile Computers, informerar att årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hölls tisdagen den 7 maj 2024 i Växjö där följande huvudsakliga beslut fattades.



Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelrot och Karl Hill. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. Beslutades att ha en revisor utan suppleanter. Luminor Revision AB nyvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med totalt 600 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera. Årsstämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB för överlåtelse på marknadsmässiga villkor till JLT-koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2027 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av 5,40 kronor eller 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 871 200 aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 18:00 CET.

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Närmare 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.