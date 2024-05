Clermont-Ferrand, 7 mai 2024

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

ÉMISSION OBLIGATAIRE DU GROUPE MICHELIN

D’UN MONTANT DE 1 MILLIARD D’EUROS

Montant (EUR) Echéance Règlement-livraison Coupon Rendement Spread d’émission 500 000 000 16 mai 2031 16 mai 2024 3,125% 3,216% 49 bps 500 000 000 16 mai 2036 16 mai 2024 3,375% 3,386% 67 bps

Compagnie Générale des Etablissements Michelin (la « Société »), dont la dette senior à long terme est notée A- (outlook stable) par Standard & Poor’s et A- (outlook stable) par Fitch Ratings, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d’euros en deux tranches de 7 et 12 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à la Société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du groupe.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées A- par Standard & Poor’s et A- par Fitch Ratings.

Société Générale est le coordinateur global et chef de file de cette émission obligataire, accompagné de Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, MUFG, BofA Securities, CIC Market Solutions en qualité de chefs de file.

Cette émission a été réalisée dans le cadre du programme EMTN du Groupe Michelin mis en place en décembre 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Flavien Huet

flavien.huet@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com



Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com







Actionnaires individuels







+33 (0) 4 73 32 23 05







Muriel Floc-Hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Michelin n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué de presse ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

