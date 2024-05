Mercuriades 2024 : Crakmedia remporte les honneurs en Accroissement de la productivité

Crédit photo: Normand Huberdeau/Groupe NH Photographes

MONTRÉAL, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tenait hier au Palais des Congrès de Montréal le prestigieux Gala des Mercuriades, récompensant une trentaine d’entreprises québécoises s’étant particulièrement démarquées dans la dernière année. Nicolas Chrétien, président et fondateur de Crakmedia, s’est vu remettre le prix Mercure Accroissement de la productivité Investissement Québec, pour le projet d’intelligence artificielle en optimisation automatisée du trafic publicitaire, mené par l’entreprise de marketing numérique de performance de Québec.



Le Mercure de l’Accroissement de la productivité récompense une entreprise ayant mis en place une stratégie innovante afin d’accroître sa productivité sur un ou plusieurs aspects de son efficacité organisationnelle. Pour Crakmedia, ce prix représente le point culminant d’un projet technologique majeur mené par l’équipe de Données et Analytique et son vice-président Stéphane Courchesne.

« Ce projet, assez unique dans l’industrie du marketing de performance, nous permet d’ajuster constamment les paramètres de nos milliers de campagnes publicitaires numériques simultanées ainsi que de gagner près de 150 heures par mois en productivité pour nos équipes de placement publicitaire et nos chargés de comptes affiliés qui peuvent ainsi se concentrer sur le développement des affaires », partage Olivier Bouchard, chef des opérations chez Crakmedia. « Nous n’aurions jamais pu arriver à ces résultats avec un outil IA existant et nous avons pris les moyens pour avoir à l’interne des gens capables de développer de tels outils d’intelligence artificielle. Nous étions pionniers au Québec en 2006 dans le domaine du marketing web de performance et nous le sommes encore en 2024 avec des projets d’avant-garde comme ceux-ci ».

Ce n’est pas la première fois que Crakmedia est récompensée par la FCCQ lors des Mercuriades, ayant notamment raflé les honneurs en 2018 alors qu’elle recevait le Mercure pour les catégories Développement des marchés internationaux et Entreprise de l’année. Elle a également été nommée en 2023 dans la catégorie Formation et développement de la main-d’œuvre.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

