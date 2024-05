Vaisala Oyj

Pörssitiedote

8.5.2024 klo 9.00

Vaisala aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan osakepalkkiojärjestelmiä varten

Vaisalan hallitus on päättänyt käyttää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Hankittuja osakkeita käytetään yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa. Hankittavien A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 100 000 kappaletta ja osakkeita hankitaan enintään 40,0 euron kappalehintaan. Osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 20.5.2024 ja päätetään viimeistään 30.9.2024.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 26.3.2024 hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Vaisalalla on yhteensä 36 436 728 osaketta, joista 29 705 636 on A-sarjan osakkeita ja 6 731 092 on K-sarjan osakkeita. Vaisalalla on tällä hetkellä 135 544 omaa A-sarjan osaketta.

