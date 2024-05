Bekaert: Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders



- Goedkeuring bruto dividend van € 1,80

- Goedkeuring voorgestelde herbenoemingen

Op woensdag 8 mei 2024 heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2023, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een bruto dividend van € 1,80 per aandeel. De dividend ex-date is 10 mei 2024. Het dividend zal betaalbaar zijn op 14 mei 2024 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023, en heeft het remuneratieverslag 2023 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2023 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders goedgekeurd.

De vergadering heeft de volgende voorstellen aanvaard:

Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2028;

Yves Kerstens wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2028;

Emilie van de Walle de Ghelcke wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2028;

Henri Jean Velge wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2028.

De vergadering herbenoemde EY Bedrijfsrevisoren als commissaris en belastte hen met de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2027 en keurde de vergoeding goed.

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging goedgekeurd.

Vlak voor de Gewone Algemene Vergadering vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering wijzigde de statuten, waardoor de Algemene Vergadering niet langer over het aantal bestuurders hoeft te beslissen. De vergadering verlengde een aantal bevoegdheden van de Raad van Bestuur (waaronder de bevoegdheid om eigen effecten te verkrijgen, in pand te nemen en over te dragen). Hoewel de vergadering niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid haalde om de Raad Van Bestuur de bevoegdheid te geven om het kapitaal te verhogen, blijft de huidige machtiging geldig tot juni 2025.





Bijlage