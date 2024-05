„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „NRD Companies” praneša apie reikšmingą augimą 2023 metais

Gegužės 9 d., 2024 m. „NRD Companies“, Lietuvoje veiklą vykdanti tarptautinė įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų kūrime kartu teikiant strategines konsultacijas, neseniai paskelbė 2023 m. metinę ataskaitą, kurioje demonstruojamas puikus augimas ir strateginiai pasiekimai.

2023 m. „NRD Companies“ toliau fokusavosi į viešajam, bankininkystės ir mažmeninės prekybos sektoriams skirtų IT produktų ir sprendimų kūrimą bei teikė konsultacines paslaugas, pritaikytas tikslinėms rinkoms Afrikoje, Karibų jūros regione bei Pietryčių Azijoje. Dėl šios strateginės krypties įmonių grupės konsoliduotos pajamos siekė 10,985 mln. eurų, o tai žymi reikšmingą 36% augimą per metus. Įmonių grupė taip pat pranešė apie 1,135 mln. eurų konsoliduotą veiklos pelną, kuris reikšmingai padidėjo nuo 0,2 mln. eurų 2022 m. Be to, „NRD Companies“ grupės EBITDA (veiklos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) siekė 1,36 mln. eurų, o tai yra 6,4 karto daugiau nei praėjusiais metais.

„NRD Companies“ konsoliduotų pajamų augimą lėmė dviejų pagrindinių verslo krypčių – Registrų ir Mokesčių administravimo – pajamų padidėjimas: įmonė kuria ir diegia savo produktus: URP (Unified Registry Platform) ir VFDMS (Virtual Fiscal Management System) bei teikia konsultavimo paslaugas.

Mokesčių administravimo sektoriaus pajamos išaugo 211 proc., palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2022 m. Tai paskatino svarbių skaitmeninės transformacijos projektų pasirašymas. Pagrindiniai jų buvo: virtualios fiskalizacijos sprendimas, skirtas Zimbabvės Mokesčių inspekcijai (ZIMRA) ir elektroninio mokesčių deklaravimo sistema Lesoto Karalystėje, bei kiti.

28% padidėjo ir pajamos gautos iš elektroninių registrų verslo linijos. Buvo įgyvendinti tokie svarbūs projektai kaip civilinio registro diegimas Finansų, ekonominės plėtros ir investicijų ministerijai Belize ir elektroninės verslo registravimo sistemos diegimas Pramonės ir prekybos ministerijai Laoso Liaudies Demokratinėje Respublikoje.

2023 m. „NRD Companies“ pademonstravo savo patirtį kaip pirmaujanti elektroninės valdžios ir mokesčių administravimo konsultacijų paslaugų teikėja Karibų jūros regione. Vienas sėkmingų pavyzdžių buvo Trinidado ir Tobago Finansų Ministerijos techninio konsultavimo projektas, kuriuo siekiama pagerinti esamų mokesčių sistemų veiksmingumą. Be to, „NRD Companies“ pradėjo vykdyti techninių konsultacinių projektą, kuriuo siekiama sukurti Trinidado ir Tobago Skaitmeninės transformacijos ministerijos Kūrėjų centrą (D'hub). Projekto tikslas - dar labiau sustiprindama ministerijos vaidmenį skatinant skaitmenines inovacijas regione.

Afrikoje „NRD Companies“ atliko galimybių studiją, siekdama išplėsti prieigą prie skaitmeninių valdžios paslaugų visoje Kenijoje, panaudodama platų pašto skyrių tinklą. Be to, įmonių grupė teikė konsultavimo paslaugas Ganos Finansų ministerijos Išorės išteklių mobilizavimo ir ekonominių santykių skyriui, prisidėdama prie veiksmingų valdymo ir ekonomikos strategijų kūrimo.

Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius, pabrėžė šių projektų svarbą, teigdamas: „Sėkmingas projektų užbaigimas šiose augančiose rinkose pabrėžia mūsų kompetenciją ir įsipareigojimą remti skaitmeninės transformacijos iniciatyvas ir skatinti tvarų vystymąsi įvairiuose regionuose. Žvelgiant į 2024 m., esame pasiryžę skatinti inovacijas ir tvarumą.”

Papildomai, 2023 m., „NRD Companies“ aktyviai prisidėjo prie tarptautinių dialogų vystymo ir renginių organizavimo, dar labiau sustiprindama savo, kaip pasaulinės skaitmeninės infrastruktūros kūrėjos ir konsultacijų teikėjos pozicijas pasaulyje.

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra pasaulinė informacinių technologijų ir konsultacinių paslaugų įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė, kurios būstinė yra Norvegijoje, vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtoms konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Grupės įmonės sėkmingai kuria ir diegia elektroninių registrų, elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformas, įgyvendina nacionalinių paštų, mažmeninės prekybos ir kitų sričių skaitmeninės transformacijos projektus visuose penkiuose žemynuose. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė.

„NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“ ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas