Bigbank AS 2024. aasta aprilli tulemused

2024. aasta aprillis Bigbanki kasv jätkus. Kasvasid nii hoiuse- kui ka laenuportfell, kuine kasum oli heal tasemel.

Aprillis algas turgudel pikalt oodatud intresside langemise periood. Olulised Keskpangad veel oma baasintresse aprillis ei langetanud, kuid ootus nende langetamiseks juba sel suvel on süvenenud. See tähendab, et ka euribor on hakanud langema ja selle tuules on hakanud pangad langetama ka hoiuste intresse. Ka Bigbanki poolt pakutavad hoiuste intressid on sellest mõjutatud, kuid samal ajal hoiab Bigbank hoiuste intresse kõikidel koduturgudel deposiidiklientide jaoks võimalikult atraktiivsetena. Kokkuvõttes on viinud see olukorrani, kus Bigbanki hoiuseportfelli kasvutempo küll langes, kuid kasv siiski jätkus. Aprilli lõpuks saavutas hoiuseportfell kokku rekordilise 2,2 miljardi euro taseme, toodete lõikes on nii tähtajaliste kui ka säästuhoiuste portfellid võrdselt 1,1 miljardi tasemel.

Laenuportfelli osas oli aprill käimasoleva aasta seni tugevaim kasvukuu. Kuine kogu portfelli kasv ületas 50 miljoni euro taseme, suurimat kasvu näitas ärilaenu portfell. Selle aasta vaates toimus seni suurim kuine kasv ka kodu- ja tarbimislaenude portfellides.

Aprilli osas saab öelda, et laenuportfelli kvaliteedi osas on olukord võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga mõnevõrra paranenud. Esimese kvartali negatiivseks teguriks oli eelkõige tarbimislaenude, aga mõningal määral ka ärilaenude portfelli kvaliteedi halvenemine ja sellest tulenevalt kasvanud neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht. Aprillis vastavad kulud moodustasid kokku 1,6 miljonit eurot, mis on võrreldes esimese kvartali tasemega oluline langus. Samuti on mittetöötava laenuportfelli tase endiselt madal.

Aprilli 2,9 miljoni suurune puhaskasum on hea näitaja. Võrreldes eelmise aasta nelja kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,6 miljoni euro võrra. Peamiseks teguriks on seejuures nelja kuu kasv neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste mahus, kuid oluline mõju on ka palgakulude ja tulumaksukulu kasvul. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta aprilli majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 674 miljonit eurot 2,2 miljardi euroni (+44%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 335 miljonit eurot 1,8 miljardi euroni (+23%).

Neto intressitulud olid aprillis 8,8 miljonit eurot, aasta nelja esimese kuuga kokku 35,2 miljonit eurot. Nelja esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 5,2 miljonit eurot (+17%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta nelja esimese kuuga 10,5 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 4,6 miljonit eurot ehk 77%.

Aprilli puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Nelja esimese kuu kasum kokku moodustas 9,3 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,6 miljonit eurot ehk 22%.

Omakapitali tootlus oli aprillis 14,4%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Aprill 2024 4 kuud 2024 4 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 394 38 172 33 123 5 049 +15% Neto intressitulu 8 775 35 166 29 994 5 172 +17% Neto teenustasud 737 2 901 2 635 266 +10% Tegevuskulud kokku, sh -4 288 -16 421 -13 741 -2 680 +20% Palgakulud -2 322 -8 734 -7 664 -1 070 +14% Halduskulud -1 274 -4 943 -4 723 -220 +5% Kasum enne allahindluste kulu 5 107 21 751 19 382 2 368 +12% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 565 -10 539 -5 971 -4 568 +77% Tulumaks -617 -1 892 -1 399 -493 +35% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 925 9 320 12 013 -2 693 -22% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 8 29 -71 100 Aruandeperioodi kasum 2 933 9 349 11 942 -2 592 -22% Ärimahud, tuhandetes eurodes Aprill 2024 4 kuud 2024 4 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 190 221 2 190 221 1 516 001 674 220 +44% Nõuded klientidele 1 794 458 1 794 458 1 459 567 334 890 +23% Võtmenäitajad Aprill 2024 4 kuud 2024 4 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 14,4% 11,4% 16,5% -5,1pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 45,6% 43,0% 41,5% +1,5pp Soovitusindeks (NPS) 58 58 57 +1





Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.