Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

09.05.2024 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne. Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri ( record date ) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;

) fikseeritakse seisuga 06.06.2024; 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.09.2024;

on 06.09.2024; 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.12.2024;

on 06.12.2024; 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.03.2025.

Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. ja 2026. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (record date):

06.06.2024

06.09.2024

06.12.2024

06.03.2025.

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (ex-date) on vastavalt:

05.06.2024

05.09.2024

05.12.2024

05.03.2025.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

+372 6144 630

tiina.malm@arcovara.com





Manus