Ingredion achève sa réorganisation, publie ses résultats du premier trimestre établis conformément à une nouvelle structure et revoit ses prévisions à la hausse

Le BPA* déclaré et ajusté pour le premier trimestre 2024 s’établit à 3,23 USD et 2,08 USD, soit une hausse de 13 % et une baisse de 26 %, respectivement.

Cession des activités en Corée du Sud clôturée au crédit d’un nouveau remodelage du portefeuille et d’une autre réaffectation des actifs.

Révision prévisionnelle à la hausse du BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice, de l’ordre de 10,35 à 11,00 USD, par rapport à une fourchette située entre 9,20 USD et 9,85 USD pour le BPA ajusté.

La Société s’attend à enregistrer une croissance modérée de son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre 2024.

WESTCHESTER, État de l’Illinois, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons à l’échelle mondiale, publie ce jour ses résultats financiers du premier trimestre 2024. Ces résultats sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR ») pour le premier trimestre 2024 et 2023, et intègrent des éléments exclus des mesures financières non conformes aux PCGR présentées par la Société.

« Au regard des résultats enregistrés au premier trimestre de l’année dernière, les résultats de ce trimestre dépassent nos attentes. Conformément à nos prévisions, nos ventes nettes se sont progressivement améliorées au cours du trimestre, malgré l’effet des conditions météorologiques glaciales sur nos expéditions américaines, et du fait de la cession de nos activités en Corée du Sud, » précise Jim Zallie , président-directeur général d’Ingredion, avant d’ajouter : « Nous avons par ailleurs maintenu nos marges brutes au-dessus du seuil de 22 %, car la solidité de notre modèle d’entreprise a efficacement contribué à nuancer l’effet des contrats à taux variable induisant une révision à la baisse des coûts du maïs. »

« Du côté des projections, notre feuille de route axée sur la croissance maintient son influence sur notre création de valeur à long terme. En outre, à l’appui de notre nouvelle stratégie Winning Aspiration (aspiration gagnante), la réorganisation nous permet de mieux nous concentrer sur les opportunités se faisant jour au sein de notre clientèle mondiale pour stimuler la croissance. Les niveaux d’engagement de nos clients nous y encouragent, et plus particulièrement ceux de la branche solutions texturantes. Enfin, nous prévoyons cette année de consacrer des liquidités à des investissements organiques, à des dividendes et à une accélération des rachats d’actions, » conclut Monsieur Zallie.

Comme précédemment annoncé, à compter du 1er janvier 2024, Ingredion publie ses résultats financiers et opérationnels suivant sa nouvelle structure de présentation À titre de comparaison, les résultats du premier trimestre 2023 mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été audités. Ils ont fait l’objet d’une révision pour refléter la nouvelle structure de présentation faisant état de trois nouveaux axes de déclaration, comme décrit ci-dessous.

* Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d’exploitation ajusté, et le taux d’imposition effectif ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le point II des Informations financières complémentaires, intitulé « Informations non conformes aux PCGR » à la suite du résumé des États financiers consolidés intégré au présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus immédiatement comparables.

Bénéfice par action dilué (BPA)

1Q23 1Q24 Reported EPS $ 2.85 $ 3.23 Net gain on sale of business — (1.09 ) Resegmentation cost — 0.03 Tax items and other matters (0.05 ) (0.09 ) Adjusted EPS** $ 2.80 $ 2.08

Facteurs estimés affecter les variations du BPA déclaré et ajusté

1Q24 Total items affecting EPS** (0.72 ) Total operating items (0.86 ) Margin (0.47 ) Volume (0.34 ) Foreign exchange 0.04 Other income (0.09 ) Total non-operating items 0.14 Other non-operating income 0.00 Financing costs 0.13 Tax rate (0.02 ) Shares outstanding 0.01 Non-controlling interests 0.02

** Les totaux peuvent ne pas être exacts en raison des valeurs arrondies présentées

Autres critères financiers

Au 31 mars 2024, la dette totale et les liquidités, y compris les investissements à court terme, s’élèvent respectivement à 1,9 milliard USD et 445 millions USD, par rapport à des valeurs respectives de 2,2 milliards USD et 409 millions USD au 31 décembre 2023.

Les coûts de financement nets déclarés au titre du premier trimestre s’établissent à 19 millions USD, par rapport à 32 millions USD à la même période de l’exercice précédent.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le premier trimestre atteignent respectivement 21,0 % et 28,4 %, par rapport à des niveaux respectifs de 25,1 % et 27,7 % à la même période de l’exercice précédent. La diminution du taux d’imposition effectif déclaré résulte principalement du faible taux d’imposition effectif résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud s’étant matérialisée au cours de la période.

Les dépenses en capital nettes affichent 65 millions USD, soit un recul de 10 millions USD par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Bilan fonctionnel

Toutes divisions confondues

Chiffre d’affaires net

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 2,137 12 (40 ) (51 ) (176 ) 1,882 (12 %) (13 %)

* Cette valeur reflète la perte de volume résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud

Bénéfice d’exploitation déclaré

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Acquisition

/Integration Restructuring

/Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 291 3 (83 ) — (3 ) 5 213 (27 %) (28 %)

Bénéfice d’exploitation ajusté

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 296 3 (83 ) 216 (27 %) (28 %)

Chiffre d’affaires net

Les ventes nettes du premier trimestre totalisent 1 882 millions USD, et accusent un repli de 12 % par rapport à la période de l’année précédente, du fait combiné de la baisse du mix tarifaire et des volumes. Il est partiellement compensé par les effets de change. La cession de nos activités en Corée du Sud a entraîné une baisse de 51 millions USD des ventes pour la période. Hors effets de change, les ventes nettes ont reculé de 13 %.



Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté du premier trimestre s’élève respectivement à 213 et 216 millions USD, soit une baisse commune de 27 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le recul du bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté s’explique par la période d’arrêt induite par les froides températures, l’hyperinflation en vigueur en Argentine et la hausse des frais de stockage. Hors effets de change, les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté ont enregistré une baisse de 28 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Branche Solutions de texture et de santé

Chiffre d’affaires net

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 665 (6 ) (1 ) (61 ) 597 (10 %) (9 %)

Bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 127 (1 ) (52 ) 74 (42 %) (41 %)

Le bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment au cours de la période s’élève à 74 millions USD, soit un recul de 53 millions USD par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette baisse est à porter au compte d’un mix tarifaire moins favorable et à la hausse des frais de stockage. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment accuse une baisse de 41 % pour le premier trimestre.



Branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique latine

Chiffre d’affaires net

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 667 26 (16 ) (61 ) 616 (8 %) (12 %)

Bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 122 5 (15 ) (11 ) 101 (17 %) (21 %)

Le bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment au cours de la période affiche 101 millions USD, soit un repli de 21 millions USD par rapport à la période de l’année précédente. Cette baisse est principalement due à l’effet de la dévaluation du peso argentin sur les résultats de notre coentreprise en Argentine, mais aussi à la hausse des charges fixes et des fournitures. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment accuse une baisse de 21 % pour le premier trimestre.



Branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique du Nord

Chiffre d’affaires net

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 608 — (24 ) (43 ) 541 (11 %) (11 %)

Bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 92 — (5 ) 87 (5 %) (5 %)

Le bénéfice d’exploitation enregistré sur le segment au cours de la période s’élève à 87 millions USD, soit un recul de 5 millions USD par rapport à la même période de l’exercice précédent. Si cette baisse s’explique par les effets des froides températures, elle est partiellement compensée par la forte demande industrielle.



Autres branches**

Chiffre d’affaires net

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 197 (8 ) 1 (51 ) (11 ) 128 (35 %) (31 %)

* Cette valeur reflète la perte de volume résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud

Résultat d’exploitation (perte)

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter (8 ) (1 ) 5 (4 ) 50 % 63 %

La perte d’exploitation enregistrée sur les autres segments au cours de la période représente 4 millions USD, soit une hausse de 4 millions USD par rapport à la période de l’année précédente. Cette évolution est induite par la moindre perte d’exploitation constatée sur le segment de la fortification des protéines et d’autres facteurs.



**Les autres branches intègrent les activités de plusieurs segments opérationnels non classés individuellement ou collectivement au titre de segments à déclarer. Le chiffre d’affaires net des autres branches provient principalement des ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre division pakistanaise, des ventes de stévia et d’autres ingrédients propres à nos solutions PureCircle et Réduction de sucre, et des ingrédients à base de protéine de pois propres à nos activités de fortification des protéines.

Dividendes et rachats d’actions

Au cours du premier trimestre 2024, la Société a versé 51 millions USD de dividendes aux actionnaires et a déclaré un dividende trimestriel de 0,78 USD par action, versé le 23 avril 2024. Au cours du trimestre, la Société a racheté 1 million USD d’actions ordinaires en circulation.

Perspectives révisées pour le deuxième trimestre et l’exercice 2024

La Société s’attend à enregistrer une croissance faible de l’ordre de quelques points de pourcentage au deuxième trimestre 2024, et à constater une croissance modérée de son bénéfice d’exploitation ajusté.

La Société prévoit désormais que son BPA déclaré au titre de l’exercice 2024 s’inscrive dans une fourchette de 10,35 à 11,00 USD, qui reflètera le produit de la cession de ses activités en Corée du Sud, close au 1er février 2024, et un BPA ajusté compris entre 9,20 et 9,85 USD.

Hors effets induits par la cession de ses activités en Corée du Sud, la Société s'attend à enregistrer une croissance modérée en 2024, à raison de quelques points de pourcentage, du fait de la répercussion des cours plus faibles du maïs. La croissance du résultat d’exploitation déclaré et ajusté devrait s’inscrire dans la partie moyenne à haute de la fourchette.

La hausse des frais généraux pourrait dépasser 5 %.

Pour l’exercice complet au titre de l’année 2024, la Société prévoit un taux d’imposition effectif déclaré et ajusté de 24,5 à 25,5 %, et de 26,5 à 27,5 %, respectivement.

La trésorerie provenant des activités d’exploitation de l’exercice 2024 devrait toujours se situer entre 750 et 900 millions USD. Les dépenses en capital pour l’exercice complet devraient atteindre environ 340 millions USD.

Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

Ingredion organise une téléconférence le mercredi 8 mai 2024 à 8 h 00, heure du Centre, ou 9 h 00, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie, président et directeur général, et Jim Gray, vice-président exécutif et directeur financier. La conférence téléphonique sera retransmise en direct sur le site Internet : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Une présentation des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires sera accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Société à la page https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pour une durée limitée à l’adresse : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur clé d’envergure mondiale de solutions d’ingrédients au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d’affaires net annuel de près de 8 milliards USD en 2023, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et avec l’appui de ses quelque 12 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel des hommes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous suringredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre de l’exercice 2024 en matière de bénéfice par action déclaré et ajusté, chiffre d’affaires net, bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, revenus d’exploitation, fonds de roulement et dépenses en capital, nos prévisions au titre du deuxième trimestre 2024 en matière de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation déclaré et ajusté, et toute autre déclaration relative aux prévisions ou aux opérations futures de la Société, ainsi qu’à sa situation financière, la demande qu’elle enregistre, ses flux de trésorerie, ses dépenses ou d’autres critères d’ordre financier, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente s’y rapportant.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « a l’intention de », « suppose », « estime », « prévoit », « envisage », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, au même titre que toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes liés aux conflits géopolitiques et à leurs conséquences, et notamment leurs effets sur la réserve et le prix des matières premières et des ressources énergétiques, mais aussi aux brèches de la chaîne d’approvisionnement, à la volatilité des taux de change et d’intérêt ; à l’évolution des préférences de consommation pouvant infléchir la demande en produits de notre conception ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, commerciales et économiques générales qui touchent les clients et les particuliers dans les différents pays et périmètres géographiques où nous achetons nos matières premières et/ou fabriquons ou vendons nos produits, et l’effet potentiel de ces facteurs sur nos ventes, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances ; les achats futurs de nos produits par les principales industries que nous servons et dont nous tirons une part importante de notre chiffre d’affaires, y compris, sans s’y limiter, les industries de l’alimentation, des boissons, de la nutrition animale et de la brasserie ; aux risques induits par les épidémies sur nos activités ; l’incertitude de l’acceptation des produits développés par transformation génétique et biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services de qualité ou à des taux suffisants pour être acceptés sur nos marchés ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l’industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits et coproduits primaires, en particulier l’huile de maïs ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries affectant les intrants nécessaires à nos processus de production et nos canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la réserve en énergie, le fret et la logistique ; notre capacité à contenir nos charges, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets de maintenance et d’investissement prévus dans le respect du budget et des calendriers, ainsi qu’en matière de coûts de fret et d’expédition et de couverture ; les difficultés d’exploitation de nos usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à y répondre ; notre capacité à identifier et à conclure des acquisitions, cessions ou alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à mener des enquêtes de diligence, intégrer avec succès les entreprises acquises ou à initier et maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en lien avec tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et d’autre nature, inhérents à la conduite d’opérations à l’étranger et en devises ; notre incapacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, motiver et maintenir un bon relationnel avec notre personnel ; l’effet des catastrophes naturelles, guerres, menaces ou actes de terrorisme sur nos activités ou la survenance d’autres événements majeurs indépendants de notre volonté ; l’impact des charges de dépréciation sur notre fonds de commerce ou nos actifs à long terme ; les évolutions légales, réglementaires ou de politique gouvernementale et les coûts liés au respect de la législation, y compris la conformité aux réglementations environnementales ; les évolutions de nos taux d’imposition ou notre exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les augmentations de nos charges d’emprunt qui pourraient résulter de taux d’intérêt relevés ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d’autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour notre croissance et expansion futures ; les violations de sécurité envers notre infrastructure informatique, nos processus et nos sites ; la volatilité boursière et les autres facteurs qui pourraient peser sur le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur le reporting financier.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour évoquer ces risques et d’autres risques de manière plus approfondie, veuillez vous référer aux facteurs de risque et autres informations contenues dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

March 31, Change

%

2024 2023 Net sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) Cost of sales 1,465 1,650 Gross profit 417 487 (14 %) Operating expenses 189 187 1 % Other operating expense 12 9 33 % Restructuring/impairment charges 3 — Operating income 213 291 (27 %) Financing costs 19 32 Net gain on sale of business (82 ) — Income before income taxes 276 259 7 % Provision for income taxes 58 65 Net income 218 194 12 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 3 Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 191 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.7 66.1 Diluted 66.8 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.29 $ 2.89 14 % Diluted $ 3.23 $ 2.85 13 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) March 31, 2024 December 31, 2023 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 438 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,284 1,279 Inventories 1,344 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 52 261 Total current assets 3,125 3,399 Property, plant and equipment, net 2,334 2,370 Intangible assets, net 1,286 1,303 Other non-current assets 574 570 Total assets $ 7,319 $ 7,642 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 141 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,142 1,324 Total current liabilities 1,283 1,772 Long-term debt 1,740 1,740 Other non-current liabilities 471 480 Total liabilities 3,494 3,992 Share-based payments subject to redemption 43 55 Redeemable non-controlling interests 42 43 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.2 and 12.6 shares at March 31, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,179 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,062 ) (1,056 ) Retained earnings 4,818 4,654 Total Ingredion stockholders' equity 3,724 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 16 14 Total stockholders’ equity 3,740 3,552 Total liabilities and equity $ 7,319 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 218 $ 194 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 53 54 Mechanical stores expense 14 18 Net gain on sale of business (82 ) — Margin accounts (11 ) (19 ) Changes in other trade working capital (25 ) (302 ) Other 42 4 Cash provided by (used for) operating activities 209 (51 ) Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (65 ) (76 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 1 Proceeds from sale of business 247 — Other (1 ) (6 ) Cash provided by (used for) investing activities 181 (81 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net 15 51 Commercial paper borrowings (repayments), net (312 ) 107 Repurchases of common stock, net (1 ) — Issuances of common stock for share-based compensation, net 2 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (51 ) (47 ) Cash (used for) provided by financing activities (347 ) 113 Effect of foreign exchange rate changes on cash (6 ) (1 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 37 (20 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 438 $ 216



Ingredion Incorporated

Informations financières complémentaires(non auditées)



I. Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation sectoriels

(in millions, except for percentages)



Three Months Ended

March 31, Change

Change Excl. FX

2024 2023 Net Sales* Texture & Healthful Solutions $ 597 $ 665 (10 %) (9 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 616 667 (8 %) (12 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 541 608 (11 %) (11 %) All Other 128 197 (35 %) (31 %) Total Net Sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) (13 %) Operating Income Texture & Healthful Solutions $ 74 $ 127 (42 %) (41 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 101 122 (17 %) (21 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 87 92 (5 %) (5 %) All Other (4 ) (8 ) 50 % 63 % Corporate (42 ) (37 ) (14 %) (14 %) Sub-total 216 296 (27 %) (28 %) Resegmentation costs (3 ) — Other matters — (5 ) Total Operating Income $ 213 $ 291 (27 %) (28 %)

*Pour le trimestre arrêté au 31 mars 2024, le résultat net des ventes intersectorielles s’établit à 15 millions USD pour la branche Solutions de texture et de santé, par rapport à 10 millions USD pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique latine et 26 millions USD pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique du Nord, et à 3 millions USD pour les autres branches. Pour le trimestre arrêté au 31 mars 2023, le résultat net des ventes intersectorielles s’établit à 33 millions USD pour la branche Solutions de texture et de santé, par rapport à 10 millions USD pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique latine et 27 millions USD pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels - Amérique du Nord, et à 4 millions USD pour les autres branches.

II. Informations relatives aux mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») aux États-Unis, la Société a recours à des mesures financières historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains critères des PCGR tels que les frais de restructuration, les produits nets résultant des cessions, la provision fiscale mexicaine et certains autres éléments spécifiés. La Société emploie généralement l’adjectif « ajusté » pour désigner les montants non conformes aux PCGR.

La direction de la société applique des mesures financières non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En dévoilant les mesures financières non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes sous revue. L’emploi de ces mesures financières non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, en association à ses résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur ses activités. Ces mesures non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme une substitution ni une forme supérieure des mesures correspondantes établies conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR n’étant pas préparées conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR ne sont pas nécessairement comparables aux mesures intitulées de manière similaire présentées par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2024 Three Months Ended

March 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 3.23 $ 191 $ 2.85 Add back: Resegmentation costs (i) 2 0.03 — — Net gain on sale of business (ii) (73 ) (1.09 ) — — Other matters (iii) — — 4 0.06 Tax item - Mexico (iv) (6 ) (0.09 ) (7 ) (0.11 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.08 $ 188 $ 2.80

Remarques

Au cours du premier trimestre 2024, la Société comptabilise des frais de restructuration avant impôts de 3 millions USD, principalement liés aux effets de sa réorganisation, effective au 1er janvier 2024. Au cours de la même période, la Société affiche des recettes nettes avant impôts de 82 millions USD, résultant de la cession de ses activités en Corée du Sud, matérialisée le 1er février 2024. Au cours du premier trimestre 2023, la Société enregistre des charges avant impôts de 5 millions USD, principalement liées aux effets d’une interruption de travail aux États-Unis. Au premier trimestre 2023 et 2024, la Société comptabilise des avantages fiscaux respectifs de 7 et 6 millions USD au titre de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et son incidence sur la réévaluation des états financiers de sa filiale mexicaine pour ces deux périodes.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited) (in millions, pre-tax)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Operating income $ 213 $ 291 Add back: Resegmentation costs (i) 3 — Other matters (iii) — 5 Non-GAAP adjusted operating income $ 216 $ 296

Pour les remarques (i) à (iii), reportez-vous aux notes du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited) (in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0 % Add back: Resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (iv) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4 %





(in millions)



Three Months Ended March 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 65 25.1 % Add back: Other matters (iii) 5 1 Tax item - Mexico (iv) — 7 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 73 27.7 %

Pour les remarques (i) à (iv), prière de consulter les notes du volet Rapprochement entre le bénéfice net attribuable à Ingredion et le BPA dilué conformes aux PCGR, et le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.35 $ 11.00 Add: Resegmentation costs (i) 0.03 0.03 Net gain on sale of business (ii) (1.09 ) (1.09 ) Tax item - Mexico (iii) (0.09 ) (0.09 ) Adjusted EPS $ 9.20 $ 9.85

Le tableau ci-dessus présente un rapprochement entre le BPA dilué attendu pour l’exercice 2024 et le BPA dilué ajusté attendu pour la même période. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains futurs frais, coûts et/ou recettes intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur timing, leurs effets et/ou leur importance. La Société exclut généralement ces ajustements de ses directives de BPA ajusté. Ce principe lui donne plus de confiance envers son aptitude à établir les prévisions de BPA ajusté qu’envers sa capacité à l’anticiper conformément aux PCGR. Ces montants englobent, sans s’y limiter, les ajustements du BPA conforme aux PCGR pour les frais de restructuration, le produit net de la cession d’activités et certains éléments de la provision fiscale mexicaine.

Les ajustements du BPA conforme aux PCGR pour 2024 comprennent les éléments suivants :

Frais de restructuration en lien avec la réorganisation de la Société, effective au 1er janvier 2024. Produit net issu de la cession des activités de la Société en Corée du Sud, matérialisée le 1er février 2024. Avantages fiscaux résultant de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et son incidence sur la réévaluation des états financiers de la filiale mexicaine de la Société au cours de la période.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.5 % 25.5 % Add: Resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 1.3 % 1.3 % Tax item - Mexico (iii) 0.7 % 0.7 % Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

Le tableau ci-dessus fait état du rapprochement entre notre TIE conforme aux PCGR attendu pour l’ensemble de l’exercice 2024 et le TIE ajusté attendu pour la même période. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains futurs frais, coûts et/ou recettes intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur timing, leurs effets et/ou leur importance. La Société exclut généralement ces ajustements de ses directives de TIE ajusté. Ce principe lui donne plus de confiance envers son aptitude à établir les prévisions de TIE ajusté qu’envers sa capacité à l’anticiper conformément aux PCGR. Ces montants englobent, sans s’y limiter, les ajustements du TIE conforme aux PCGR pour les frais de restructuration, le produit net de la cession d’activités et certains éléments de la provision fiscale mexicaine.

Les ajustements du TIE conforme aux PCGR pour 2024 comprennent les éléments suivants :

Répercussions fiscales des frais de restructuration en lien avec la réorganisation de la Société, effective au 1er janvier 2024. Répercussions fiscales du produit de la cession des activités de la société en Corée du Sud, matérialisée le 1er février 2024. Avantages fiscaux résultant de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et son incidence sur la réévaluation des états financiers de la filiale mexicaine de la Société au cours de la période.