Vaisala Oyj

Pörssitiedote

10.5.2024 klo 18.15

Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (10.5.2024)

Vaisala Oyj on vastaanottanut Mandatum Oyj:ltä 10.5.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Mandatum Oyj:n kokonaisomistus Vaisala Oyj:n äänistä mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta ylitti viiden (5) %:n rajan 10.5.2024. Vaisala Oyj:n K-sarjan osakkeita muunnettiin A-sarjan osakkeiksi. Tämän seurauksena yhtiön kokonaisäänimäärä laski, ja Mandatum Oyj:n osuus yhtiön äänistä ylitti viisi prosenttia.

Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen



2,38 % osakkeista

5,76 % äänistä



2,38 % osakkeista

5,76 % äänistä



36 436 728 osaketta

105 628 572 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)





A: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Vaisala Oyj A

FI0009900682 593 242 osaketta

593 242 ääntä 1,63 % osakkeista

0,56 % äänistä Vaisala Oyj K

FI0009004899 274 800 osaketta

5 496 000 ääntä 0,75 % osakkeista

5,20 % äänistä A YHTEENSÄ 868 042 osaketta

6 089 242 ääntä 2,38 % osakkeista

5,76 % äänistä

X Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Mandatum Oyj 0 0 0 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö alle 5 % osakkeista

5,59 % äänistä 0 alle 5 % osakkeista

5,59 % äänistä Mandatum Asset Management Oy 0 0 0 Mandatum Fund Management S.A. alle 5 % osakkeista

alle 5 % äänistä 0 alle 5 % osakkeista

alle 5 % äänistä

Vaisalan osakekanta on jaettu K- ja A-sarjan osakkeisiin. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 3 641 676 kuuluu sarjaan K ja 32 795 052 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustavat 90,01 % kaikista osakkeista ja 31,05 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustavat 9,99 % kaikista osakkeista ja 68,95 % äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 105 628 572. Vaisalalla on hallussaan 135 544 omaa A-sarjan osaketta.

Lisätietoa

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi