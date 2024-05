Coop Pank AS taotlus pandikirjade väljastamiseks täiendava tegevusloa saamiseks

Täna, 13. mail 2024 esitas Coop Pank AS Finantsinspektsioonile avalduse pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa saamiseks. Täiendava tegevusloa saamine sõltub regulaatori heakskiidust ning võib eeldatavalt võtta aega kuni kuus kuud.

Pärast pandikirjade väljastamist lubava täiendava tegevusloa saamist otsustab pank pandikirjade emissiooni toimumise, mahu ning muud tingimused vastavalt turuolukorrale ning panga finantseerimisvajadustele.

Pandikirjade emiteerimise eesmärk on panga finantseerimisstruktuuri mitmekesistamine ja stabiilsete pikaajaliste vahendite kaasamine. Kaasatavate vahendite arvelt saab pank finantseerida täiendavat laenutegevust ja vähendada kallimate tähtajaliste hoiuste mahtu.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on Coop Panga eluasemelaenude portfelli maht kasvanud piisavalt suureks, et pakkuda pangale võimalust pandikirjade emiteerimiseks. Ühtlasi toob see pikemas vaates kaasa stabiilsema rahastamise täiendavate laenude väljastamiseks. Esimene samm pandikirjade väljastamiseks on tehtud täiendava tegevusloa taotluse sisseandmisega.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 191 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231