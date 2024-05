Safe signe un partenariat stratégique aux Etats-Unis avec un groupe d’hôpitaux californien

Élargissement de la présence aux Etats-Unis, premier marché du rachis

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 13 mai 2024 à 18h. Safe SA (la « Société ») annonce la signature d’un contrat de référencement des solutions SAFE avec un groupe d’hôpitaux américains basé en Californie, réunissant 3 000 médecins affiliés, au sein d’une trentaine de centres et cliniques ambulatoires ainsi qu’une centaine de cabinets de médecins dans tout l’état californien.

D’ores et déjà présent aux États-Unis, SAFE renforce ainsi sa présence et s’assure des minima de chiffre d’affaires dans le futur.

Nicolas Papillon, Directeur Général Délégué, déclare : « Cette signature, est une nouvelle accélération du retournement de SAFE. C’est une reconnaissance de nos solutions par un acteur bien implanté dans le système de santé américain. Nous sommes très heureux de ce rapprochement, premier succès de la nouvelle équipe dirigeante, qui nous conforte dans notre mission de faire renaître SAFE. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre dynamique de développement, et démontre notre capacité à commercialiser, directement ou en partenariat à l’international, des technologies prêtes à l’emploi, conformes aux standards les plus élevés du marché. »

Prochaines publications :

Résultats annuels 2023 et Rapport financier annuel 2023 en juin 2024

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

