Evelyne Nguyen est nommée Directrice financière d’EUROAPI

Paris – Le 13 mai 2024 – Evelyne Nguyen a été nommée Directrice financière d’EUROAPI, à compter du 14 mai 2024, et sera membre du Comité Exécutif. Elle succède à Antoine Delcour, qui quitte l’entreprise pour poursuivre de nouveaux projets. Antoine restera au sein de la société jusqu’à la fin juin afin d’assurer la transition.

« L’ensemble de l’entreprise et le Conseil d’administration se joignent à moi pour exprimer notre sincère gratitude à Antoine pour son remarquable engagement à l’égard d’EUROAPI au cours des quatre dernières années, et je voudrais le remercier personnellement pour son soutien sans faille depuis que j’ai rejoint la société en tant que Directeur général », a indiqué Ludwig de Mot, Directeur général d’EUROAPI. « Je suis très heureux d’accueillir Evelyne, une dirigeante chevronnée dotée d’une très grande expérience dans l’industrie de la santé. Elle jouera un rôle décisif dans la mise en place de notre projet de transformation FOCUS-27, notamment en matière d’amélioration du cash-flow. »

Evelyne apporte à EUROAPI plus de 30 ans d’expérience d’encadrement en gestion et finance dans les industries de la pharmacie et des sciences de la vie. Au cours de sa carrière, Evelyne a occupé différents postes en finance, stratégie et management au sein d’entreprises cotées et non cotées, telles que Bristol Myers Squibb, SAUR et le LFB (Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies). Elle a récemment aidé des entreprises de biotech et de medtech à réaliser leurs projets stratégiques et financiers.

« Je suis ravie de l’opportunité de rejoindre EUROAPI à un moment marqué par une profonde transformation et par FOCUS-27, qui est essentiel pour l’avenir d’EUROAPI. Je suis déterminée à m’associer aux équipes de l’entreprise pour relever les défis et assurer le succès des projets majeurs qui nous attendent », a déclaré Evelyne Nguyen.

Parcours professionnel d’Evelyne Nguyen

Diplômée de l’ISG (Institut Supérieur de Gestion) et du Stanford University Executive Program, Evelyne Nguyen a débuté sa carrière dans le contrôle de gestion et la finance pour diverses entreprises multinationales telles que Coca-Cola et Schweppes. En 1987, elle a rejoint Bristol Myers Squibb France en tant que Business Planning and Financial Analysis Manager et a poursuivi sa carrière dans la finance en 1992 à la SAUR (alors entité du groupe Bouygues). En 2007, elle a rejoint le LFB, une entreprise de biopharmacie spécialisée dans les médicaments dérivés du plasma, où elle a occupé pendant douze ans le poste de Directrice financière – Vice-présidente exécutive Finance et Stratégie, supervisant les activités de planification stratégique, M&A, finance corporate, audit interne et systèmes d’information. En tant que membre du Comité Exécutif, elle a été nommée en 2010 Vice-présidente exécutive Développement et Bioproduction, responsable notamment du développement de l’activité CDMO, de la mise à l’échelle de la fabrication et des alliances stratégiques.

Evelyne Nguyen a acquis une expérience internationale en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Depuis 2013, elle mène une activité de conseil en finance, stratégie et business développement, auprès de sociétés du secteur de la santé dans différents domaines tels que IPOs, dette et levée de fonds, feuille de route stratégique, business plan et M&A.

Déclarations prospectives

