NetBet Casino slår sig sammen med Yggdrasil

COPENHAGEN, Denmark, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmarks kunder kan nu opleve Yggdrasils udvalg af spil som et resultat af en aftale mellem de to firmaer.

Siden deres grundlæggelse i 2013 er Yggdrasil blevet en indflydelsesrig kraft i iGaming-industrien og har vundet adskillige prestigefyldte priser, som har styrket deres renommé. Senest blev virksomheden kronet som årets innovatør ved International Gaming Awards 2023.

Yggdrasil har skabt sig et navn med sine innovative spil, og deres mest efterspurgte spil er Giganimals GigaBlox, E-Force og Frost Queen Jackpots.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Hos NetBet er det vigtigt, at vi samarbejder med førende spiludbydere, der har en historie med at skabe fremragende spil, som spillerne kan nyde. Yggdrasil har skabt utallige spændende spil, hvilket gør dem til den perfekte partner, når vi ønsker at udvide vores udvalg af spil, som vi kan tilbyde spillerne fremover."

Spillere hos NetBet behøver ikke at vente længere - de kan nu besøge NetBet Danmarks hjemmeside og udforske disse spil - og endnu flere spil fra Yggdrasil - for sig selv.

For mere information, kontakt: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.