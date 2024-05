Les étudiants de l’Université Queen's donnent un A+ au nettoyage des résidences

BURLINGTON, Ontario, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion du logiciel de gestion du nettoyage numérique WandaNEXTMC dans les résidences de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario.

Depuis plus de 180 ans, l'Université Queen's offre une expérience d’apprentissage et de vie sur le campus de classe mondiale, et à cette fin, il est essentiel d'appliquer les normes les plus strictes de nettoyage et d'hygiène des installations. Première université canadienne à obtenir la certification CIMS-GB avec distinction (Advanced By GBAC) pour ses installations et ses résidences, l'Université Queen's continue de chercher des occasions de rehausser la barre en matière de nettoyage et d'hygiène.

La vérification et la validation des tâches de nettoyage effectuées représentaient un défi pour l’Université, car les équipes de nettoyage s'appuyaient sur des processus papier obsolètes pour guider et enregistrer les activités de nettoyage. Il était donc difficile d'identifier et de traiter rapidement les points à améliorer, les besoins de formation du personnel et les préoccupations des étudiants.

Pour surmonter ces difficultés, l'Université Queen's a collaboré avec Bunzl Nettoyage et Hygiène pour mettre en œuvre le logiciel de gestion numérique du nettoyage WandaNEXTMC. Ce logiciel fournit un calendrier de nettoyage, une gestion des tâches et des alertes de service dans une application mobile facile à utiliser, permettant aux professionnels du nettoyage de l’Université Queen's d'enregistrer les tâches accomplies et de répondre rapidement aux demandes de nettoyage émanant des étudiants par le biais de codes QR affichés. La première phase de la mise en œuvre de la plateforme s'est déroulée dans cinq résidences.

« Depuis que nous avons adopté WandaNEXTMC, notre capacité à répondre aux demandes de nettoyage s'est considérablement améliorée », a déclaré Matt Savoie, directeur des installations et de l'infrastructure, du logement et des services auxiliaires à l'Université Queen's. « Cela procure un sentiment tangible de sécurité et de satisfaction à nos étudiants ».

L'adoption de WandaNEXTMC dans les espaces résidentiels n'a pas seulement profité aux étudiants. La documentation en temps réel du moment où les espaces ont été nettoyés a également donné aux équipes de nettoyage de l’Université Queen's l'assurance que leurs efforts de nettoyage étaient reconnus et vérifiables.

« La preuve de présence a permis à notre équipe de se sentir à l'aise et confiante dans le programme de nettoyage que nous mettons en œuvre », a déclaré Kyley Devine, concierge des résidences de l'Université Queen's. « Si nous recevons des plaintes ou des demandes de nettoyage, nous disposons des données nécessaires pour vérifier quand les espaces ont été nettoyés et quelles tâches ont été accomplies.

Suite au succès de WandaNEXTMC dans cinq de ses résidences, l'Université Queen's prévoit d'étendre le programme à 13 autres installations.

« Nous sommes très fiers de travailler avec l’Université Queen's pour poursuivre le déploiement de WandaNEXTTMC », a déclaré Brock Tully, vice-président principal de Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Cette plateforme numérique avancée a été spécialement conçue pour les organisations qui cherchent à accroître leur efficacité, à atteindre une plus grande durabilité et à établir de nouvelles normes en matière de nettoyage et d'hygiène des installations. »

Pour en savoir plus sur la façon dont WandaNEXTMC peut transformer le nettoyage et l'hygiène dans votre établissement, demandez un essai gratuit ou contactez Bunzl Nettoyage et Hygiène à bunzlch.ca/wandanext.

Visionnez l'étude de cas vidéo de l'Université Queen's ici.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et de vente au détail, des produits de sécurité et des fournitures d'emballage industriel qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L'Entreprise offre à ses clients les avantages d'un approvisionnement mondial, de l'innovation en matière de produits et d'une échelle nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à St. Louis (Mo), est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une vaste gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux magasins de proximité et à d'autres utilisateurs.

