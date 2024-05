NORBIT - Resultater for første kvartal 2024

Trondheim, 15. mai 2024: I første kvartal leverte NORBIT en omsetning på 404,4 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 7 prosent fra første kvartal 2023.



EBIT-resultatet ble 41,1 millioner kroner, tilsvarende en margin på 10 prosent. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere marginer i segmentene Oceans og Product Innovation & Realization (PIR).



• For Oceans-segmentet kjennetegnes første kvartal ofte av sesongmessig lavere aktivitet. Segmentet hadde inntekter på 121,4 millioner kroner, mot 135,7 millioner kroner i det som var et sterkt første kvartal i 2023. EBIT-marginen var 8 prosent.

• Connectivity leverte inntekter på 150,6 millioner kroner, mot 136,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023. EBIT-marginen var 28 prosent.

• PIR-segmentet rapporterte inntekter på 145,2 millioner kroner i første kvartal, opp 29 prosent fra 112,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2023. EBIT-marginen for kvartalet var 3 prosent.



I april mottok Connectivity en ordre på 160 millioner kroner fra en ny europeisk blue chip-kunde, med levering planlagt i 2025.



NORBIT opprettholder guidingen for året, med en målsetning om å levere inntekter rundt 1,7 – 1,8 milliarder kroner og en EBIT-margin på linje med nivået fra 2023. Inntektene i første halvår ventes å vise en moderat vekst sammenlignet med tilsvarende periode i 2023.



- Vi har nå lagt bak oss første kvartal etter at vi lanserte vår 2027-ambisjon. Det at vi i 2023 innfridde 2024-ambisjonen vår ett år før tiden, gir oss inspirasjon til å sette fart inn i denne nye strategiperioden. Den nye Connectivity-kontrakten er et viktig steg på veien mot 2027-ambisjonen, og er i tråd med strategiene om både å utvide kundebasen og produkttilbudet vårt. Den tilliten som enda en blue chip-kunde viser oss ved å gi oss denne kontrakten, forteller oss at vi er på rett vei i forhold til vår visjon om å bli gjenkjent som "world class". Klare utfordringer fra profesjonelle kunder med høye forventninger er det som driver oss, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.



Vedlagt er rapporten for første kvartal og presentasjonsmaterialet.



Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 10:00 i dag.



Presentasjonen arrangeres av Sparebank 1 Markets på følgende lenke:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20240515_19/



For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203



Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans- segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 500 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.



For mer informasjon: www.norbit.com (http://www.norbit.com)



Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg