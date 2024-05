Periodemeddelelse 1. kvartal 2024 med solid start på året

CEO Michael Hove har følgende kommentar til periodemeddelelsen:

”Selskabet har fået en fin start på årets 1. kvartal med et samlet resultat efter skat på DKK 6.1 mio. svarende til en EKF på 3,3%, og har præsteret et positivt afkast de seneste 16 af de seneste 17 kvartaler. Resultatet i dette kvartal er primært båret af et godt afkast på selskabets kapitalandele, mens selskabets indtjening på ejendomme er lavere grundet den fortsatte højere end budgetterede finansieringsrente.

Henset til selskabets fortsatte overvægt i ejendomme og kreditobligationer, så vurderes det samlet set som et tilfredsstillende resultat, og det er vurderingen at strategien med at være spredt i flere aktivklasser kombineret med løbende tilbagekøb af egne aktier fortsat vil skabe det bedste afkast for selskabets aktionærer”.

Performance highlights 1. januar – 31. marts 2024:

I Q1-2024 realiserede selskabet et overskud efter skat på DKK 6.1 mio. (Ejendomme bidrager med DKK 1.8 mio., kreditobligationer DKK 1.8 mio. og kapitalandele DKK 3.3 mio.)

Selskabet har sat sin ejendom på Fabrikvej 2-3 til salg for DKK 62 mio.

Selskabet har samlet tilbagekøbt 1.750.405 aktier for i alt DKK 5.192.088 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 2,97 pr. aktie



Udvalgte hoved- og nøgletal Q1-2024:

Beløb er i DKK mio. Q1- 2024 Q1-2023 2023 Resultat efter skat 6.1 4.1 10.9 Egenkapital 188.7 186.3 187.8 Balance 313.0 297.1 298.9 Egenkapitalforrentning 3.3% 2.2% 5.9% Selskabets soliditet 60.3% 63.0% 62.8% Kurs/indre værdi (udvandet) 0.78 0.89 0.70 Indre værdi 4.02 3.91 3.85 Indre værdi (udvandet) 4.02 3.64 3.85

Egenkapitalen for Q1-2024 er påvirket negativt med DKK 5.192.088 med netto køb af egne aktier fra diverse aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 1/1-2024 – 31/3-2024.

Udvalgte highlights/opdatering af nøgletal april 2024:

I april 2024 realiserede selskabet et overskud efter skat på DKK 1.9 mio., hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-30/4-2024 på DKK 8.1 mio. DKK (Ejendomme bidrager med DKK 2.5 mio., Kreditobligationer DKK 2.1 mio. & kapitalandele DKK 4.6 mio.).

Selskabets egenkapital ultimo april 2024 var DKK 189.8 mio.

Resultatet år til dato svarer til en egenkapitalforrentning på 4.3%.

Selskabets indre værdi ultimo april 2024 var på 4.06 (Udvandet indre værdi).

Selskabet har pr. 30 april investeringer for DKK 285.20 mio. fordelt på DKK 165.5 mio. i ejendomme, DKK 74.6 mio. i kreditobligationer og DKK 48.3 mio. i aktier

Selskabet fik på sin ordinære generalforsamling bemyndigelse til at annullere 6.544.292,00 aktier svarende til 12,22% af selskabets aktiekapital.

Forventninger til 2024:

Selskabet fastholder sine forventninger for 2024, hvor der forventes et afkast imellem 10-15% af egenkapitalen. For uddybning se selskabsmeddelelse 12/2024.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1700 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt værdireguleringer på ejendommene.

